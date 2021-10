Ten napój robi furorę na świecie. Ma magiczne właściwości

Kakao ceremonialne to kakao surowe, które ma wiele właściwości zdrowotnych. W Ameryce Południowej uznawane jest za naturalny lek roślinny. Jak to możliwe?

Zdrowe czy nie?

Kakao kojarzy nam się z bardzo słodkim napojem podawanym ze słodkimi piankami. Takie kakao to produkt wysoko przetworzony, często zawierający tłuszcze utwardzone, który nie ma wielu wartości zdrowotnych.

Dostarcza dużo cukrów prostych i węglowodanów, które nas pobudzają i podnoszą poziom glukozy w organizmie, a także rozregulowują poziom cholesterolu. Substancji odżywczych i pierwiastków jest w nim jak na lekarstwo. Słodki napój kakaowy ma też niewiele wspólnego z prawdziwym kakao, które jest bardzo zdrowe.

Czym jest kakao?

Kakao pozyskiwane jest z nasion kakaowca. Drzewo to rośnie w Ameryce Południowej i Środkowej. Wartości napoju z kakaowca doceniali już Aztekowie oraz Majowie, którzy uważali je za napój bogów. Przyrządzane przez nich kakao zawierało wiele przeciwutleniaczy oczyszczających organizm i poprawiających kondycję zdrowotną.

Społeczności amerykańskie (np. w Ameryce Środkowej), w których kakao jest podstawowym napojem, rzadziej zapadają na choroby niż inni ludzie. Z badań wynika, że to kakao wpływa na zachowanie kondycji zdrowotnej oraz... wydłużenie życia. Kakao przypisywane są magiczne właściwości, które poprawiają jakość i długość życia ludzkiego.

Kakao ceremonialne

Kakao ceremonialne to kakao surowe przyrządzane z pradawnych odmian kakaowca Criollo i Chuncho. Są one w pełni naturalne, niepoddane żadnym modyfikacjom, a napój, który się z nich przyrządza, ma wiele wartości odżywczych.

Aby dostarczył dużo dobrych składników, powinien zostać przyrządzony według specjalnych procedur, które zwiększą przyswajalność składników odżywczych. Ziarna kakaowca najpierw są poddawane fermentacji, następnie suszone, a później rozdrabniane w kamiennych naczyniach. Dzięki temu zachowują wszystkie walory.

Wartości odżywcze

Co takiego zawiera kakao, że jest uważane za napój bogów? Znajdują się w nim:

przeciwutleniacze

witaminy z grupy B

witaminę E

witaminę K

kwas foliowy

potas

cynk



miedź

magnez

fosfor

chrom

Właściwości zdrowotne

Kakao dostarcza zdrowych tłuszczów roślinnych, a także przeciwutleniaczy, które wspierają barierę ochronną w organizmie, usprawniając wydalanie z niego szkodliwych substancji. Dzięki temu wpływają na poprawę odporności organizmu.

Wysoka zawartość witaminy z grupy B oraz magnezu pozytywnie wpływa na pracę układu nerwowego, pobudzając mózg do pracy. Kakao pomaga poprawić koncentrację, pamięć, zdolność logicznego myślenia. Jednocześnie pozytywnie wpływa na nastrój, sprawiając, że stajemy się szczęśliwsi.

Na samopoczucie

Kakao znakomicie poprawia kondycję psychiczną. Dzieje się tak, ponieważ w ziarnach kakaowca znajduje się tryptofan, który stymuluje wytwarzanie serotoniny w mózgu. Ona zaś odpowiada za nasze dobre samopoczucie psychiczne, zmniejsza również ryzyko wystąpienia depresji.

Na pracę trzustki

Kakao jest bogate w przeciwutleniacze, które wspierają pracę układu pokarmowego. Stymulują do pracy trzustkę, co przekłada się na większą produkcję enzymów niezbędnych do trawienia pokarmów. Pozwala też uregulować poziom glukozy w organizmie.

Na odporność

Ziarna kakaowca zawierają szereg witamin i minerałów, które korzystnie wpływają na pracę układu immunologicznego. Pomagają ochronić organizm przed infekcjami, działają przeciwzapalnie i przeciwbólowo. Cynk, magnez, chrom uszczelniają bariery ochronne organizmu, wspierają pracę komórek, regulują pracę układu krążenia i sercowo-naczyniowego.

Gdzie je kupić?

Kakao ceremonialne kupimy w sklepach ekologicznych oraz w internecie. Jest ono o wiele droższe od zwykłego napoju. 100 g takiego kakao kosztuje około 50 złotych.

