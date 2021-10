Tej właściwości miodu nie znałeś. Jest zaskakująca

Miód leśny jest ceniony za swoje szerokie właściwości zdrowotne. Zwalcza bakterie, poprawia odporność organizmu, wspomaga pracę serca oraz mózgu, a także... pomaga zapobiec infekcjom pęcherza moczowego. Czym się różni od popularnego miodu lipowego i jak go stosować?

Czym jest miód leśny?

Miód leśny to miód, który pozyskuje się z różnych roślin, m.in. borówek, malin, lipy, głogu, rumianku czy dzikiej róży. Jest to więc miód wielokwiatowy, który zawiera witaminy, kwasy organiczne, pyłki kwiatowe, dlatego cechuje go wysoka odżywczość. Uznawany jest za tzw. miód 2w1, ponieważ łączy w sobie cechy miodu spadziowego i miodu nektarowego, dzięki czemu ma większe walory zdrowotne.

Wartości odżywcze

Miód zawiera:

glukozę

fruktozę

przeciwutleniacze

żelazo



fosfor

magnez

wapń

kwasy organiczne

białka bakteriobójcze

enzymy

olejki eteryczne

Właściwości zdrowotne

Miód uznawany jest za naturalny antybiotyk. Miód leśny zawiera wiele białek, które działają bakteriobójczo i przyczyniają się do wzmocnienia naturalnej odporności organizmu. Poprawiają jego barierę ochronną, a dzięki dużej ilości przeciwutleniaczy wspomagają usuwanie z organizmu szkodliwych i patogennych drobnoustrojów oraz wolnych rodników.

Miód stosuje się zarówno w leczeniu infekcji i przeziębień, ceniąc jego działanie przeciwkaszlowe i przyspieszające powrót do zdrowia, ale także jako profilaktyka wielu innych chorób. Znakomicie wspiera układ sercowo-naczyniowy, układ nerwowy oraz układ moczowy i może stanowić skuteczne wsparcie w walce ze schorzeniami poszczególnych układów.

Na przeziębienie

Po miód sięgamy najczęściej wtedy, kiedy dopada nas przeziębienie. Dodajemy go do herbaty, naparu z imbiru i soku malinowego, by w ten sposób szybciej przezwyciężyć infekcję. Jest to słuszne działanie, ponieważ miód łagodzi ból gardła, działa wykrztuśnie, rozrzedzając zalegającą wydzielinę i ułatwiając pozbycie się jej z organizmu. To sprawia, że wspomaga leczenie infekcji górnych dróg oddechowych. Może przynieść też ulgę w leczeniu bólu zatok.

Na infekcje układu moczowego

Miód pomaga w pozbyciu się infekcji układu moczowego. W jego składzie znajduje się arbutyna, substancja, która działa bakteriobójczo i wspomaga leczenie chorób pęcherza moczowego. Dzięki temu miód może wspomóc leczenia różnych schorzeń układu moczowego, m.in. zapalenie pęcherza, ale też kamicy nerkowej czy stanu zapalnego nerek.

Na układ nerwowy

Miód leśny wspiera pracę układu nerwowego. Działa uspokajająco, poprawia nastrój, zapewnia dobre samopoczucie. Pomaga również złagodzić negatywne skutki stresu, odprężyć organizm i dostarczyć mu dobrej energii. Może także wspomóc problemy z zasypianiem i zapobiec bezsenności.

Na dobry nastrój

Miód zawiera glukozę oraz fruktozę, dlatego doskonale dodaje energii i poprawia nastrój. Miód leśny nie jest dosładzany dodatkowymi substancjami, stanowi więc naturalne źródło cukrów. Można dodawać go do domowych deserów, owsianki, jaglanki, naleśników czy placków, by zapewnić sobie słodycz, a jednocześnie zachować umiar w spożywaniu słodkich produktów. Sięgnięcie po miód jest zdecydowanie lepszym pomysłem, niż po słodkie wyroby cukiernicze.

Na serce

Regularne spożywanie miodu leśnego wspiera też pracę układu sercowo-naczyniowego i układu krążenia. Stymuluje krążenie krwi, wspiera rytm zatokowy, zapobiega arytmii i chorobom serca (np. chorobie wieńcowej). Jest naturalną profilaktyką zakrzepicy oraz nadciśnienia tętniczego.

Ile to kosztuje?

Cena miodu leśnego jest uzależniona od sposobu produkcji oraz od tego, jakie zawiera składniki. Miody, które zawierają nektar z runa leśnego są dużo droższe niż zwykłe miody wielokwiatowe. Ich ceny zwykle rozpoczynają się od 50 złotych za litr.

Dobry miód rozpoznamy po tym, jak mocno jest skrytalizowany. Miody płynne zawierają mniej wartości odżywczych niż miody mocno skrystalizowane.

