Wady i zalety gotowania na parze. Jedzenie jest zdrowe, ale czy smaczne?

Gotowanie na parze pozwala przygotować posiłki bogate w witaminy i minerały. Dzięki temu, że warzywa nie są zanurzone w gorące, często osolonej wodzie, nie tracą substancji odżywczych. Co warto wiedzieć o gotowaniu na parze i jak przygotowywać posiłki, by w pełni wydobyć z produktów ich walory zdrowotne?

Czym jest gotowanie na parze?

Gotowanie na parze to przygotowywanie potraw w temperaturze 110 stopni Celsjusza. Dzięki temu udaje się zachować składniki odżywcze i dostarczyć organizmowi niezbędnych minerałów oraz witamin. Gotować na parze można za pomocą parowaru, urządzenia do przygotowywania posiłków albo za pomocą specjalnych nakładek, które należy umieścić w garnku.

Dla kogo?

Gotowanie na parze jest dobrym sposobem przygotowywania lekkostrawnych i niskokalorycznych posiłków. Mogą zatem skorzystać z te metody osoby, które chcą zrzucić zbędne kilogramy i zadbać o szczupłą sylwetkę. Pozwoli im to znacznie zredukować liczbę przyjmowanych kalorii, ponieważ dania na parze nie zawierają tłuszczu.

Takie gotowanie zalecane jest również osobom, które cierpią na choroby sercowo-naczyniowe oraz mają podwyższony cholesterol. Oprócz tego śmiało mogą przygotowywać dania na parze osoby, które chcą wspomóc regenerację organizmu po chorobie. Ze względu na to, że posiłki zawierają dużo witamin i minerałów pomagają wrócić do formy i odzyskać energię.

Dania na parze są lekkostrawne, więc bezpieczne dla niedojrzałych układów pokarmowych. Warto w ten sposób przygotowywać pierwsze obiadki czy kolacje dla niemowląt, którym zaczynamy rozszerzać dietę. W ten sposób nie obciążymy układu pokarmowego małego dziecka – to ważne, ponieważ maluchy często cierpią na bóle brzucha i kolki w czasie rozszerzania diety. Ich układu trawienne dopiero uczą się przyjmowania i trawienia różnych produktów. Gotowanie na parze może pomóc w czasie rozszerzania diety i zapobiec występowaniu bólów brzucha.

Zalety przyrządzania posiłku

Gotowanie na parze ma wiele zalet:

pozwala w prosty sposób przygotować smaczny posiłek

pozwala szybko przygotować zdrowe danie i oszczędzić czas

pozwala zachować wszystkie wartości odżywcze produktów

pozwala przygotować dania lekkostrawne

dania przyrządzone w parowarze mają mniej kalorii

dania przygotowane w ten sposób nie mają soli ani tłuszczu

dania są zdrowe i bezpieczne dla osób chorych oraz małych dzieci

Wady takiego gotowania

Do wad gotowania na parze zalicza się to, że bez dodania odpowiednich przypraw posiłki mogą być mdłe i mało smaczne. Jest to jednak uzależnione od składników, które dodamy do produktów. Rzeczywiście, dania na parze są przygotowywane bez tłuszczu, który jest uważany za jeden z podstawowych nośników smaku. Jeśli jednak zostaną odpowiednio doprawione świeżymi ziołami, mogą być bardzo smaczne i aromatyczne.

Gotowanie w parowarze

Parowary są rządzeniami kilkupiętrowymi, co pozwala za jednym razem przygotować różne części posiłku. Na niższych partiach układa się mięso i ryby, na wyższych kolejno warzywa i ryże czy kasze. Woda, która umieszczona jest na dole takiego naczynia, w czasie podgrzewania wytwarza parę wodną. Ta paruje z dołu do góry, dokonując obróbki termicznej umieszczonych w naczyniu produktów. Dzięki temu w krótkim czasie można przygotować smaczny i zdrowy posiłek.

Gotowanie w nakładkach

Aby przygotować dania na parze, nie trzeba jednak kupować specjalnego urządzenia. Wystarczy zakupić nakładkę, którą można stosować do garnków, które używamy na co dzień. W takiej sytuacji na dno garnka wlewamy wodę, następnie nakładamy nakładkę i na niej umieszczamy warzywa oraz ryby i mięso. W ten sposób możemy szybko przygotować dobre i smaczne danie.

