Zasady rozszerzania diety niemowlaka

Światowa Organizacja Zdrowia WHO zaleca, by do 6. miesiąca życia dzieci były karmione piersią. Mleko mamy zawiera wszystkie witaminy, przeciwciała i substancje odżywcze, które są niezbędne do prawidłowego rozwoju dziecka. Przychodzi jednak moment, kiedy trzeba rozpocząć rozszerzanie diety. Od czego zacząć?

Kiedy rozpocząć rozszerzanie diety?

Według zaleceń WHO po ukończeniu przez maluszka 24. tygodnia życia, rodzice powinni rozpocząć rozszerzanie diety, przygotowując dziecko do przyjmowania pokarmów stałych. W przypadku dzieci karmionych mlekiem modyfikowanym, rozszerzanie diety można rozpocząć wcześniej, już od 4. miesiąca życia.

Dziecko najczęściej samo daje znak, że jest gotowe do zmiany diety. Zaczyna przyglądać się rodzicom, jak jedzą, oblizuje usta, wyciąga rączkę do jedzenia. To dobry moment, by zacząć dawać mu próbować różne rzeczy. Ale jakie?

Wprowadzaj pokarmy powoli

Zasady rozszerzania diety maluszków mówią jasno, jakie pokarmy wprowadzać w konkretnych miesiącach życia. Najlepiej jest zacząć od warzyw, które będą delikatne dla brzuszka maluszka. Dobrze sprawdzi się marchewka, dynia, ziemniak. Następnie wprowadzamy inne warzywa, a dopiero po nich owoce – dzięki temu dziecko nie odrzuci warzyw, gdy pozna słodki smak.

Ważne jest, by nie wprowadzać wszystkiego jednocześnie. Dzieci mogą różnie zareagować na nowe pokarmy, często może pojawić się alergia, wysypka skórna, czy ból brzuszka. Jeśli przez kilka dni będziemy podawać to samo warzywo czy owoc, szybko zorientujemy się, który czynnik jest alergiczny.

Nie rezygnuj z mleka

Do 1. roku życia mleko jest podstawowym posiłkiem dla niemowląt. Nowe posiłki powinny stanowić jedynie uzupełnienie diety, a nie jej podstawę. Przygodę z rozszerzaniem diety najlepiej jest rozpocząć od podawania maluchowi zupki. Na początku kilka łyżek, a z czasem jako stały posiłek w formie obiadku. To może dziecku oswoić się z nową sytuacją i ustawić nowy rytm dnia.

Karm najedzone dziecko

Proponowanie nowych produktów powinno zawsze odbywać się, gdy dziecko jest najedzone i wypoczęte. Zmęczone, niewyspane i głodne odmówi jedzenia, może też się zrazić do nowych posiłków.

Dobrze jest zatem nakarmić je mlekiem, odczekać minimum 30 minut i zaproponować drobną przekąskę w postaci warzywa, owocu, placuszka czy pancakesa. Na początku dziecko i tak nie zje zbyt dużo, raczej chodzi o to, by oswoiło się z nowym smakiem.

Kolejność wprowadzania posiłków

Gdy maluszek zacznie ładnie jeść warzywa, można wprowadzać u kolejne posiłki: śniadanie, składające się z porannej kaszki, która przygotuje je do wprowadzenia glutenu oraz podwieczorek składający się z warzyw i owoców.

Niektóre mamy pomijają etat podawania papek i od razu przygotowują dzieciom warzywa w formie stałej. Metoda BLW (po polsku "Bobas Lubi Wybór") pomaga szybciej rozszerzyć dietę dziecka.

Schemat żywienia niemowląt

Jakie pokarmy podawać maluszkom po kolei? Po ukończeniu przez nie 4. lub 6. miesiąca życia (w zależności od rodzaju żywienia), wprowadzamy:

Warzywa (marchew, dynię, ziemniak, brokuł, kalafior, batat, cukinię) Po dwóch tygodniach od wprowadzenia warzyw, proponujemy owoce (jabłko, gruszkę, banana, śliwkę, brzoskwinię, morelę, maliny, winogrona, truskawki). Owoce mogą być alergenami, ale nie muszą, dlatego trzeba zawsze obserwować reakcje dziecka na wprowadzenie nowych produktów. Owoce podajemy starte na drobnej tarce, w formie musów owocowych albo do rączki pokrojone w słupki Rozpoczynamy również wprowadzanie mięsa. Najlepiej jest zacząć od indyka, królika czy cielęciny. Początkowo do zupki dodajemy łyżeczkę mięsa, która uzupełni dietę dziecka w żelazo Jeden raz w tygodniu mięso zastępujemy rybą – najlepiej łososiem, halibutem, w których nie kumulują się związki rtęci Podajemy również jajko, które dostarcza cennych witamin i wartości odżywczych Wprowadzamy kaszkę mleczną lub bezmleczną. Dobrze jest podawać kaszę mannę, która łagodnie przygotowuje brzuszek do trawienia glutenu. Gdy dziecko reaguje alergią, zgłaszamy się do pediatry. Najczęściej zaleca odstawienie na jakiś czas alergenu, by organizm się oczyścił i później ponowną próbę podania kaszy Posiłki mleczne (jogurty, kefiry, twarożki) możemy wprowadzać pomiędzy 9. a 11. miesiącem życia. Mogą one zastąpić jeden posiłek mleczny w żywieniu maluszka. Do ukończeniu przez dziecko 1. roku życia nie podajemy mleka krowiego

Jeśli nie decydujemy się na metodę BLW, do około 10. miesiąca życia możemy rozdrabniać lub blendować posiłki. Później należy je rozcierać widelcem, by dziecko przyzwyczaiło się do gryzienia albo drobno siekać. Gdy maluch skończy roczek, może zacząć jeść już normalnie (posiłki można kroić mu na kawałki, by mógł łatwo je wziąć do rączki).

