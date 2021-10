Czy chrupkie pieczywo tuczy? Pięć faktów o chlebie

16 października przypada Światowy Dzień Chleba. Wydaje się, że chleb to jeden z najbardziej podstawowych produktów, jednak spożycie chleba w Polsce systematycznie maleje. Z badań GUS wynika, że najwięcej pieczywa jedzą emeryci, renciści i rolnicy. Dobre pieczywo, jedzone z umiarem, to źródło węglowodanów, witamin i mikroelementów.

Te fakty o chlebie mogą cię zaskoczyć

Jeśli się odchudzasz, nie powinieneś jeść pieczywa



To mit. Osoby na diecie bardzo często unikają pieczywa, tymczasem produkty zbożowe, a takim jest pieczywo, są istotnym elementem piramidy żywieniowej człowieka. Nie chodzi o to, aby rezygnować z jedzenia chleba całkowicie, ale by dostosować jego ilość i rodzaj do potrzeb organizmu.



Jedzenie chleba poprawia humor



To prawda. Produkty zbożowe są źródłem węglowodanów, z których nasz organizm czerpie glukozę. Bez glukozy komórki nerwowe nie są w stanie funkcjonować. Można powiedzieć, że to paliwo dla mózgu. Kromka dobrego, pełnoziarnistego chleba na śniadanie pomoże efektywniej pracować i zadziała niczym antydepresant.



Nie ma już „prawdziwego” chleba w sklepach



To mit. Ta jak przy kupnie innych produktów żywnościowych zawsze należy czytać etykietę. Brązowy chleb może okazać się chlebem barwionym, a ulubione bułki nafaszerowane polepszaczami. Jednak wciąż wiele piekarni wypieka tradycyjne chleby, na naturalnym zakwasie i niebarwione.



Białe pieczywo jest niezdrowe



To nie do końca prawdziwe stwierdzenie. Pieczywo razowe jest zdrowsze od tego białego i to jest fakt. Zawiera ono wiele cennych dla organizmu składników, ale nie każdy może je jeść. Osoby po operacjach, czy osoby cierpiące na niektóre choroby układu pokarmowego lepiej przyswoją delikatniejsze białe pieczywo.



Chrupkie pieczywo ma mniej kalorii niż tradycyjne



To mit. Aby to stwierdzić, trzeba czytać tabele wartości odżywczych, które zawsze znajdują się na opakowaniu. Być może jedna kromka chleba chrupkiego zawiera mniej kalorii, ale taki chleb jest lżejszy. Jeśli porównamy wartość 100 gramów chleba chrupkiego i takiej samej ilości tradycyjnego, może się okazać, że bilans wyjdzie z korzyścią dlatego drugiego.

Pieczenie chleba w domu

Wbrew pozorom pieczenie chleba nie jest tak trudne, jak może się wydawać. Chleb można piec na zakwasie, na drożdżach, są chlebki złożone niemal z samych ziaren. Upieczenie własnego chleba to nie tylko satysfakcja, ale i pewność, że jemy dobre i sprawdzone produkty. Do domowych wypieków warto dodawać ulubione ziarna czy orzechy. Warto spróbować upiec chleb na zakwasie. Ten można wziąć od kogoś, kto już ma doświadczenie w pieczeniu chleba (a nawet umówić na wspólne pieczenie pierwszego chleba), albo przygotować własny zakwas w domu. To bardzo proste, choć wymaga odrobiny cierpliwości. Wystarczy wymieszać 100 ml letniej wody i 100 gramów mąki żytniej i odstawić w ciepłe miejsce. Zakwas trzeba dokarmiać przez kilka dni, dodając codziennie łyżkę mąki i tyle samo wody. Mieszanina będzie fermentować i po około pięciu dniach zakwas będzie gotowy.

Czytaj też:

To zboże hamuje apetyt na słodycze. Jest zdrowe i pomaga schudnąć