Jagnięcina ma właściwości antynowotworowe. Ale to nie jedyna jej zaleta

Jagnięcina to mięso, które w Polsce wciąż uważane jest za rarytas. Jest bardzo droga, kilkukrotnie droższa od kurczaka czy indyka. Powinna jednak chociaż od czasu do czasu pojawiać się na naszych talerzach, ponieważ zawiera wiele wartości odżywczych, witamin i minerałów.

Czym jest jagnięcina?

Jagnięcina to mięso owcze, które pochodzi od jagniąt, czyli młodych zwierząt, które nie mają jeszcze roku. Im młodsze zwierzę, tym delikatniejsze i łagodniejsze jest jego mięso. Największe wartości odżywcze mają jagnięta mleczne, czyli takie, które nie skończyły jeszcze 3 miesięcy. W tym czasie odżywiają się tylko mlekiem mamy, dlatego ich mięso jest bardzo delikatne.

Hodowla owiec w Polsce

W Polsce owce hoduje się na terenach górzystych, głównie w okolicy Tatr. Ale ze względu na dofinansowanie z Unii Europejskiej powstaje coraz więcej hodowli w innych regionach kraju, np. na Podlasiu, gdzie przyroda jest bujna, a środowisko czyste. W całym kraju obecnie hoduje się około 200 tysięcy owiec.

Wartości mięsa

Mięso jagnięce jest bogate w:

witaminy z grupy B



żelazo

cynk

selen

wapń

miedź

kwas foliowy

kwas linolowy

nienasycone kwasy tłuszczowe

L-karnitynę

Właściwości prozdrowotne

Jagnięcina uważana jest za jedno z najzdrowszych mięs. Przyspiesza metabolizm węglowodanów, dlatego pomaga zachować szczupłą sylwetkę. Oprócz tego doskonale wpływa na kondycję układu sercowo-naczyniowego, zapobiegając chorobom serca oraz miażdżycy.

Wysoka zawartość witamin z grupy B z kolei doskonale wspomaga układ nerwowy, poprawiając pracę mózgu, pamięć i koncentrację. Z kolei kwas linolowy, który znajduje się w mięsie, wspiera pracę trzustki i pomaga zachować odpowiedni poziom glukozy.

Przeciwko nowotworom

Mięso jagnięce zawiera kwas orotowy, który stanowi naturalną profilaktykę nowotworową. Oprócz tego ma wysoką zawartość kwasu linolowego i kwasu Omega-3, co nie tylko wspiera pracę serca i mózgu, ale też zmniejsza ryzyko zachorowania na niektóre nowotwory m.in. raka piersi czy wątroby.

Na obniżenie cholesterolu

Mięso jagnięce zawiera tłuszcze nienasycone, pomaga zatem uregulować poziom lipidów w organizmie. Ogranicza poziom złego cholesterolu LDL we krwi i wspomaga usuwanie z organizmu substancji, które mogą negatywnie wpływać na kondycję zdrowotną. Oprócz tego wzmacnia serce i naczynia krwionośne.

Walory smakowe

Mięso jagnięce ma specyficzny smak, który nie wszystkim odpowiada. Bywa porównywane do dziczyzny, dlatego dobrze nadaje się do przyrządzania gulaszów czy potrawek. Ale duszone mięso z warzywami to nie wszystko, co możemy zrobić z jagnięciny – dobrze sprawdzą się także kotlety czy pieczone fragmenty mięsa, które można podawać z ziemniakami, ryżem czy kaszą.

Dla małych dzieci

Ze względu na wysoką zawartość witamin, minerałów i nienasyconych kwasów tłuszczowych jagnięcina jest polecana w diecie małych dzieci. Można podawać ją już niemowlętom w czasie rozszerzania diety. Przygotowując jagnięcinę dla maluchów, warto gotować mięso na parze albo piec w folii aluminiowej, by zachować pełnię walorów odżywczych.

Gdzie kupować?

Dobrą jagnięcinę znajdziemy w sklepach mięsnych. Lepiej nie kupować jej w marketach, gdzie mięso może być nieznanego pochodzenia. Poznamy ją po kolorze – dobre mięso powinno mieć kolor jasnoczerwony lub ciemnoróżowy. To oznacza, że pochodzi od młodego zwierzęcia, czyli jest bogate w witaminy, minerały i kwasy tłuszczowe. Warto też pamiętać, że ponieważ mięso to pochodzi od młodych zwierząt, powinno mieć niewielkie kawałki. Duże części najprawdopodobniej będą pochodziły od starszych zwierząt.

Czytaj też:

7 pokarmów z najwyższą zawartością witaminy B12