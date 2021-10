Zaskakujące korzyści zdrowotne płynące z jedzenia dyni

Może być żółta, pomarańczowa, lekko czerwona czy zielonkawa. Dynia to bogaty w witaminy i minerały jesienny owoc. Niestety, największą popularnością cieszą się głównie wśród rodziców niemowląt, którzy przecierami rozszerzają dietę swoich dzieci. A szkoda, ponieważ dynia jest doskonałą propozycją dla każdego!

Składniki odżywcze w dyni

W 100 g surowej dyni znajdziemy około 26 kalorii, 1 g białka, 6,5 g węglowodanów oraz niewielką ilość tłuszczu i błonnika. Jest też doskonałym źródłem wapnia, magnezu, fosforu, potasu i cynku. Na uwagę zasługują także pestki dyni, które zawierają mnóstwo cynku, witaminy E, błonnika, magnezu, fosforu, potasu, niacyny i zdrowych tłuszczy.

Korzyści zdrowotne dyni

1. Oddala ryzyko zawału serca i udaru mózgu

Dynia jest doskonałym źródłem potasu. Minerał ten odgrywa ważną rolę w regulacji ciśnienia krwi, może zmniejszać ryzyko udaru mózgu i rozwoju chorób serca. Karotenoidy, rodzina przeciwutleniaczy występujących w dyni, również pomagają zapobiegać chorobom serca, ponieważ hamują utlenianie cholesterolu w naszych tętnicach.

2. Zmniejsza stan zapalny

Karotenoidy, polisacharydy, fitosterole i peptydy znajdujące się w dyni współpracują ze sobą, aby wyeliminować stany zapalne w organizmie. Wywoływane przez wolne rodniki w naszych tkankach, stany zapalne prowadzą do starzenia się i rozwoju wielu chorób przewlekłych.

3. Zwiększa odporność

Witaminy C i A znajdujące się w dyni pomagają utrzymać silny układ odpornościowy. Ze względu na ich istotną rolę w wielu funkcjach komórkowych mogą odpierać patogeny, które czynią nas podatnymi na infekcje i powodują choroby – np. gronkowca, zapalenie płuc, grypę i przeziębienie.

4. Wspiera zdrowie mózgu

Dynia przynosi niesamowite korzyści także dla zdrowia mózgu. To jedno z najlepszych roślinnych źródeł naturalnie występującego tryptofanu – aminokwasu, który przyczynia się do produkcji serotoniny w naszym mózgu. Ten neuroprzekaźnik jest bezpośrednio zaangażowany w regulację nastroju i sen, co oznacza, że regularne spożywanie dyni pomaga zapobiegać stresowi, lękom, a nawet depresji.

5. Chroni przed ryzykiem nowotworów

Szeroka gama przeciwutleniaczy w dyni — takich jak karotenoidy, luteina, polisacharydy, fitosterole, nienasycone kwasy tłuszczowe i peptydy! — może hamować wzrost guzów, co potwierdzono naukowo. Efekt ten wynika z ich zdolności do modyfikowania transkrypcji genów i hamowania produkcji białek pronowotworowych na poziomie komórkowym.

