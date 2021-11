Uszak bzowy czyli polski grzybek mun. Gdzie go zbierać i co z niego zrobić?

Jeśli lubisz kuchnię azjatycką, z pewnością nie raz jadłeś te grzyby. Nie mają wyrazistego smaku, za to charakterystyczną, chrząstkowatą konsystencję. Suszone grzyby mun można bez problemu znaleźć na półkach z produktami azjatyckimi. Ale te oryginalne grzyby, które są znane także ze swoich leczniczych właściwości, znajdziesz także w lesie.

Czy uszak bzowy i grzyb mun to jest to samo?

Uszak brzozowy to inaczej grzyb mun. Bo grzyb mun to potoczna nazwa jadalnych grzybów: uszaka bzowego i uszaka gęstowłosego. Uszak gęstowłosy jest dopuszczony do przetwórstwa i obrotu handlowego na terenie Polski. Rośnie jedynie w strefie tropikalnej. Za to uszak bzowy jest w Polsce powszechny. Jest nazywany także grzybem brzozowym, judaszowymi uszami, uszakiem judaszowym czy uchem Judasza. Wszystko przez charakterystyczny wygląd, który może kojarzyć się z uchem.

Uszak bzowy to grzyb leczniczy

Uszak bzowy jest ceniony za swoje właściwości lecznicze. To grzyb, który stymuluje układ odpornościowy, działa przeciwzapalnie, przeciwbakteryjnie i przeciwwirusowo. Wykazuje także działanie antynowotworowe i zapobiega powstawaniom zakrzepów. Pomaga też zapobiegać miażdżycy. Od wieków jest stosowany w chińskiej medycynie ludowej. Grzyby mun są niskokaloryczne, bogate w witaminy z grupy B, zawierają dużo błonnika, białka, a także cynk, miedź, magnez, potas, żelazo, wapń i selen.

Gdzie szukać uszaków bzowych

Uszaki bzowe rosną na osłabionym lub martwym drewnie. Można je znaleźć w lasach, parkach, ogrodach. Najczęściej uszaka można spotkać na pniach bzu czarnego, stąd jego nazwa. Ale rośnie też na innych drzewach liściastych, na iglastych bardzo rzadko. Jest często nazywanym zimowym grzybem, ponieważ kępy owocników potrafią pojawiać się do późnej wiosny. Generalnie jest to grzyb całoroczny.

Jak wykorzystać uszaki bzowe

Uszaki bzowe są doskonałym dodatkiem do potraw kuchni azjatyckiej. Sprawdzą się w zupach, sosach, jako dodatek do dań z ryżem czy makaronem. Swoją charakterystyczną, lekko chrupką konsystencje zachowują nawet po dłuższej obróbce. Grzyby mun można ususzyć.

Czy grzyby mun mogą być szkodliwe

Uszaki bzowe mają niezwykłe zdolności w kumulowaniu toksycznych substancji zawartych w glebie. To ogromna korzyść dla środowiska, ale to też oznacza, że jeśli sięgasz po grzyby samodzielnie zebrane, a nie pochodzące z kontrolowanych upraw, nie należy jeść ich zbyt dużo, czyli więcej niż 250 g w jednej porcji i nie częściej, niż dwa razy w tygodniu. Z tego powodu nie powinno się także zbierać przerośniętych owocników.

