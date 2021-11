4 ważne witaminy rozpuszczają się w tłuszczach. Inaczej organizm ich nie przyswaja

Część witamin rozpuszcza się w wodzie, a część jedynie w tłuszczach. To ważna różnica, od której zależy nie tylko przyswajanie tych witamin, ale również ich magazynowanie lub wydalanie z organizmu. Jakie witaminy rozpuszczają się w tłuszczach i co trzeba o nich wiedzieć?

Jaką rolę odgrywają witaminy?

Witaminy odgrywają ważną rolę, wpływając na prawidłowe funkcjonowanie całego organizmu. Nie zaspokajają zapotrzebowania na energię, ale wspierają procesy zachodzące w pracy poszczególnych układów, m.in. nerwowego, sercowo-naczyniowego czy immunologicznego.

Funkcje w organizmie

Witaminy (m.in. A czy D) pomagają regulować gospodarkę wapniową, wspierają pracę serca i procesy krzepnięcia krwi, a także wzmacniają pracę układu odpornościowego, broniąc go przed działaniem szkodliwych czynników i wolnych rodników.

Aby organizm pracował prawidłowo, poziom witamin powinien być unormowany. Szkodliwy może być zarówno ich niedobór, jak i nadmiar. Dieta uboga w witaminy i substancje odżywcze szybko prowadzi do osłabienia organizmu, zawrotów głowy, pogorszenia kondycji psychicznej. Może także znacząco pogorszyć samopoczucie i doprowadzić do wystąpienia problemów ze zdrowiem.

Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach

W tłuszczach rozpuszczają się tylko 4 witaminy. Są one magazynowane w organizmie, a konkretniej w tkance tłuszczowej, dzięki czemu organizm nie traci ich zbyt szybko. Jakie to witaminy i co trzeba o nich wiedzieć?

Witamina A



Witamina A odpowiada za prawidłową pracę wzroku, układu immunologicznego, a także kondycję skóry, włosów i paznokci. Oprócz tego wspiera pracę układu rozrodczego, uczestnicząc w wielu zachodzących w nim procesach, m.in. rozwoju komórkowym.



Witamina D



Witamina D nazywana jest witaminą słońca. Odpowiada za prawidłową pracę układu immunologicznego, gęstość kości, stan zębów. Oprócz tego reguluje gospodarki wapniową i fosforową w organizmie. Nie jesteśmy w stanie dostarczyć odpowiedniej dawki tej witaminy ze słońca, dlatego należy ją suplementować.



Witamina E



Witamina E to kolejna witamina rozpuszczalna w tłuszczach. Nazywana jest witaminą młodości, ponieważ działa detoksykująco i przeciwutleniająco. Zwalcza wolne rodniki, wspiera stan skóry i włosów.



Witamina K



Witamina K odpowiada za procesy krzepnięcia krwi. Razem z witaminą D warunkuje prawidłową gospodarkę wapniową. Jej niedobór może doprowadzić do chorób układu sercowo-naczyniowego.

