Dodaje się go do pizzy i zapiekanek, ale czy jest zdrowy? Cała prawda o parmezanie

Parmezan – ser, który dodaje się do wielu dań z kuchni włoskiej, zapiekanek, lasagne, makaronów oraz pizzy. Jeden z bardziej znanych serów podpuszczkowych, który wytwarza się z mleka krowiego. Jakie ma wartości odżywcze i jak często można po niego sięgać?

Czym jest parmezan?

Parmezan to ser, który wytwarzany jest z mleka krowiego od krów Razza Regiana lub Vacca Rossa. Produkuje się go z wykorzystaniem solanki, w której grudkowy ser dojrzewa przez długi czas (nawet kilkanaście miesięcy). Proces wytwarzania sera sprawia, że nie należy on do najtańszych, a mimo wszystko jest jednym z popularniejszych rodzajów sera podpuszczkowego.

Wartości odżywcze

Parmezan zawiera:

wapń

białko

potas

magnez

cynk

witaminę A

witaminy z grupy B



witaminę K

Właściwości zdrowotne

Ser typu parmezan jest pełnowartościowym źródłem białka, biorącego udział w budowaniu mięśni. Pozytywnie oddziałuje także na gospodarkę wapniową, wzmacniając kości i zęby, co jest ważne nie tylko przypadku dzieci, ale i osób starszych. Oprócz tego bierze udział w procesach widzenia, pracy serca i układu sercowo-naczyniowego.

Parmezan może dostarczać też cennych pierwiastków takich jak magnez, potas, cynk. Dzięki temu wspiera procesy odpornościowe w organizmie, przyczynia się także do prawidłowego funkcjonowania komórek.

Czy parmezan jest zdrowy?

Parmezan, ze względu na zawartość białka i wapnia, wspiera gospodarkę kostną oraz wapniową. Ma też inne zalety – jest lekkostrawny i może wspomagać procesy trawienne, a także stan mikroflory jelitowej. Ale spożywany w nadmiarze może dostarczać zbyt dużą ilość sodu. A to już negatywnie odbija się na kondycji zdrowotnej.

Sód prowadzi do wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych takich jak nadciśnienie tętnicze czy choroby serca. Z tego względu parmezanu nie powinny spożywać osoby pozostające pod opieką kardiologa. Warto także ograniczyć go w diecie dzieci.

Zastosowanie parmezanu

Parmezan można wykorzystać do dań kuchni włoskiej. Świetnie nadaje się do pizzy, zapiekanek, lasagne. Oprócz tego sprawdzi się jako dodatek do sałatek (np. z jajkiem), a także omletów czy potraw przygotowywanych z makaronu (spaghetti).

Ile kosztuje ser?

Parmezan jest drogim serem, który kosztuje ponad 100 złotych za kilogram. Z tego względu często sięgamy po jego odpowiedniki, ale nie warto tego robić, bo w serach parmezanopodobnych znajdują się barwniki, konserwanty i inne składniki, które oddziałują niekorzystnie na zdrowie. Skracają one czas wytworzenia serca, wpływając na jego cenę, ale obniżają również wartości odżywcze takiego produktu.

Konserwanty, a także chlorek wapnia, który występuje w produktach seropodobnych, mogą powodować różnego rodzaju reakcje alergiczne i drażnić błonę śluzową żołądka. Lepiej więc jest spożywać serca mniej, ale kupować ten, który jest dobrej jakości.

Parmezan a grana padano

Ser typu parmezan jest często mylony z serem grana padano. Są one jednak zupełnie inne i powstają w innych procesach. Do wyprodukowania sera grana padano potrzeba dużo więcej czasu – może dojrzewać on nawet przez 2 lata. Jest on też bardzo twardy i granulowany.

Parmezan a cheddar

Parmezan można także pomylić z serem cheddar. Jest on bardzo ostry, trochę bardziej kruchy niż parmezan. Produkuje się go szybciej, a proces dojrzewania może trwać nawet 3 miesiące, choć zwykle jednak trwa dłużej. Ma jasny kolor, mogący wpadać w biel. Ten rodzaj sera jest bardzo popularny w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest składnikiem wielu gotowych dań.

Ile kalorii ma parmezan?

Parmezan to ser wysokokaloryczny. W 100 gramach ma 430 kalorii.

