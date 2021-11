Niedobór tego pierwiastka obniża odporność i powoduje zaburzenia pracy tarczycy

Niedobór cynku u osób dorosłych może występować na skutek ubogiej i mało zróżnicowanej diety. Powoduje wiele problemów, m.in. związanych z występowaniem problemów z pracą tarczycy czy wątroby, a także z pogorszeniem kondycji skóry. Jak rozpoznać problemy z właściwą podażą cynku i jak do nich nie dopuścić?

Jakie funkcje pełni cynk w organizmie?

Cynk to pierwiastek, którego zawartość w organizmie człowieka nie jest duża – do prawidłowej pracy potrzeba około 15 mg dziennie. Pomimo tego bierze on udział w wielu kluczowych procesach, wpływając na syntezę białek i tłuszczy, a także pracę układu odpornościowego. Oprócz tego cynk reguluje właściwe stężenie witaminy A w organizmie, która wspiera narząd wzroku oraz wpływa na pracę niemal 200 enzymów w organizmie.

Cynk w diecie

Cynk występuje w wielu rodzajach różnych produktów, dlatego dość łatwo dostarczyć jego prawidłową ilość do organizmu. Znajdziemy go przede wszystkim w produktach zbożowych, np. płatkach owsianych. Występuje też w pestkach (np. dyni czy słonecznika), orzechach, sezamie, kakao, ale też owocach morza (głównie ostrygach) czy wątróbce.

Jak rozpoznać niedobór cynku?

Niedobór cynku może prowadzić do występowania problemów z kondycją skóry. Jeśli staje się ona podrażniona, pojawiają się na niej stany zapalne, krosty, egzemy, być może odpowiada właśnie za to zbyt mała podaż cynku.

Oprócz tego niedobór cynku znaczeni osłabia układ odpornościowy i może być jedną z przyczyn nawracania infekcji. Mogą wystąpić także osłabienie organizmu, zmęczenie, a także problemy z funkcjonowaniem układu nerwowego, które objawiają się zaburzeniami koncentracji i pamięci.

Wpływ pierwiastka na skórę

Cynk odpowiada za właściwą kondycję skóry, włosów i paznokci. Na skutek jego niedoborów skóra może stać się sucha i odwodniona, przez co staje się bardziej skłonna na występowanie podrażnień i stanów zapalnych.

Na skórze mogą pojawić się krosty, zaskórniki, głębokie zmiany łuszczycowe czy egzemy. Staje się ona szorstka i podrażniona, traci blask i jędrność. Wpływ cynku na skórę jest tak duży, że może wywołać owrzodzenia, trudno gojące się rany, które powodują dotkliwy ból.

Zła kondycja włosów i paznokci

Suchość dotyczy także włosów, które mogą szybko tracić wodę, przez co stają się łamliwe i kruche. Szybciej się rozdwajają, tracą sprężystość, kiepsko się układają. Duży niedobór cynku może doprowadzić nawet do wypadania włosów.

Pierwiastek ten wpływa również na kondycję paznokci. One także stają się łamliwe i kruche, podatna na uszkodzenia płytki. Niewskazane jest wykonywanie na nich inwazyjnych zabiegów stylizacyjnych (np. hybryd czy zakładania tipsów), ponieważ to tylko pogłębia zły stan paznokci.

Kiepska odporność

Cynk wywołuje duży wpływ na pracę układu immunologicznego. Nieodpowiednia podaż pierwiastka (niższa niż 5 mg dziennie) osłabia procesy odpornościowe, co może przyczyniać się do częstszego łapania infekcji. Na skutek niedoboru cynku osłabia się bariera ochronna organizmu, przez co szybciej i łatwiej przenikają przez nią wirusy i drobnoustroje. To może powodować nawracające infekcje o podłożu wirusowym.

Problemy z koncentracją

Pierwiastkiem, który znacznie wspiera układ nerwowy, jest magnez. Ale cynk również odgrywa istotną rolę we właściwym przewodzeniu impulsów nerwowych i dobrej pracy komórek. Niedobór pierwiastka może spowodować zaburzenia koncentracji i pamięci, a także przyczynić się do występowania problemów z samopoczuciem. Może również obniżać odporność na stres i przyczyniać się do pogorszenia kondycji psychicznej.

