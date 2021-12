Jak parzysz zieloną herbatę? Od tego zależy, czy napój pobudzi, czy uspokoi

Wydaje ci się, że po prostu wystarczy zalać zieloną herbatę zagotowaną wodą? Nic bardziej mylnego. Sposób parzenia ma ogromne znaczenie. I w przypadku zielonej herbaty nie chodzi tylko o sam smak. Dłużej parzona zielona herbata ma zupełnie inne właściwości.

Jaką wodą zalewać zieloną herbatę?

Nigdy nie zalewaj zielonej herbaty wrzątkiem. To sprawi, że herbata będzie bardziej gorzka i straci część swoich prozdrowotnych właściwości. Woda, którą zalewasz zieloną herbatę, powinna mieć 70-80 stopni Celsjusza. Skąd wiadomo, że woda ma odpowiednią temperaturę? Jeśli jesteś wielkim miłośnikiem herbaty, możesz kupić specjalny termometr lub czajnik z termometrem. Ale nie jest to konieczne. Można przyjąć, że woda w czajniku ostygnie do 80 stopni Celsjusza po ok. 6 minutach.

Jak długo parzyć zieloną herbatę?

Czas jest w parzeniu zielonej herbaty kluczowy. Błędem jest zalewanie liści i zostawianie ich na długo. Napój staje się wtedy gorzki. Czas parzenia ma też znaczenie, w zależności od tego, czy chcemy, aby herbata orzeźwiła i pobudziła, czy raczej uspokoiła. Pobudzającą herbatę zrobisz, parząc ją 2-3 minuty. To dzięki zawartej w niej teinie. Jeśli jednak zostawisz herbatę na 4-6 minut, efekt będzie odwrotny. Wówczas liście uwolnią więcej antyoksydantów i garbników, które zahamują działanie teiny. Dlatego krócej parzoną herbatę lepiej pić rano i w ciągu dnia, a ta dłużej parzona sprawdzi się wieczorem.

Ile razy można parzyć te same liście zielonej herbaty?

Zieloną herbatę można parzyć kilkukrotnie. A nawet jest to zalecane. Kolejne napary będą miały bardziej relaksujący charakter. Zwykle zaleca się, aby liście wykorzystać do trzykrotnego zrobienia napoju.

Jakie właściwości ma zielona herbata?

To jeden z najzdrowszych napojów, ale jak wszystko: należy ją stosować z umiarem. Uznaje się, że optymalnie jest pić 2-3 filiżanki zielonej herbaty dziennie. Zielona herbata zawiera cenne antyoksydanty, działa przeciwstarzeniowo i antynowotworowo. Pobudza trawienie i jest źródłem witamin.

