Czy można przesadzić z zieloną herbatą? 5 niebezpiecznych skutków

Zielona herbata jest zdrowa, ale nie znaczy to, że możemy zastąpić nią inne napoje. Optymalna ilość zielonej herbaty dla dorosłej, zdrowej i racjonalnie odżywiającej się osoby to dwie lub trzy filiżanki. Pijąc zieloną herbatę w większej ilości, powinniśmy spodziewać się wystąpienia skutków ubocznych, które związane są m.in. z dostarczaniem do organizmu zbyt dużej dawki kofeiny.

Zalety picia zielonej herbaty

Zielona herbata jest napojem, który słynie z prozdrowotnych właściwości. Choć w sklepach znajdziemy zieloną herbatę pod różną postacią np. saszetek do zaparzania, granulek i suszonych liści, to nie każdy z nich cechują takie samo działanie. Dietetycy polecają przede wszystkim liściastą herbatę zieloną ze względu na jej najwyższą jakość. Zielone herbaty różnią się także zawartością prozdrowotnie działających związków, smakiem oraz pochodzeniem.

Zielona herbata jest jednym z ulubionych napojów Japończyków; uważa się, że to m.in. dzięki niej naród ten cieszy się dobrym zdrowiem i długowiecznością. W tradycyjnej Medycynie Wschodu zielona herbata stosowana jest w celu leczenia wielu schorzeń. Spożywana z umiarem, pozytywnie wpływa na układ krążenia, redukuje ryzyko rozwoju chorób nowotworowych, obniża poziom złego cholesterolu, zapobiega zakrzepicy, a także dba o nasz wygląd zewnętrzny. Prawidłowo przygotowany napój dostarcza do naszego organizmu m.in.:

naturalne antyoksydanty,



polifenole,



garbniki,



katechiny,



alkaloidy,



witaminy,



minerały,



teinę.

Skutki uboczne przedawkowania zielonej herbaty

Ważne: zielona herbata wchodzi w interakcje z lekami! Nie należy łączyć jej m.in. z farmaceutykami, które stosowane są w leczeniu schorzeń neurologicznych i nadciśnienia. Nigdy nie należy popijać leków i suplementów diety zieloną herbatą!

1. Nadmierne pobudzenie

Znajdująca się w zielonej herbacie teina jest mieszaniną soli kofeiny oraz innych związków, co sprawia, że zielona herbata powoduje przypływ energii. Teina działa wolniej niż kofeina, jednak jej nadmiar w organizmie powoduje takie same skutki uboczne, jak w przypadku przedawkowania kawy. Nadmiar teiny w organizmie powoduje nadmierne pobudzenie, niepokój oraz może nasilać dolegliwości związane z nadmiernym obciążeniem organizmu stresem i szybkim tempem życia. Spożywanie kilku filiżanek zielonej herbaty dziennie prowadzi do:

kłopotów z zasypianiem,



skoków ciśnienia tętniczego,



zaburzeń rytmu serca,



drżenia rąk,



problemów z koncentracją,



nasilenia objawów depresji i nerwicy,



rozdrażnienia.

Ważne: sole kofeiny z zielonej herbaty są szkodliwe dla kobiet ciężarnych i matek karmiących, dzieci, młodzieży w okresie dojrzewania, a także seniorów. Spożywanie zielonej herbaty przez osoby przewlekle chore powinno zostać skonsultowane z lekarzem.

2. Zaburzenia wchłaniania składników odżywczych

Znajdujące się w zielonej herbacie katechiny utrudniają wchłanianie żelaza z pożywienia, a także wypłukują z organizmu magnez, potas i wapń. Zielona herbata słynie z odchudzającego działania, dlatego na zaburzenia wchłaniania związków odżywczych narażone są przede wszystkim osoby stosujące ubogą w składniki odżywcze dietę oraz osoby spożywające ten napój do posiłków.

3. Ból brzucha i problemy trawienne

Zielona herbata może podrażniać żołądek oraz powodować różne dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Jej przedawkowanie objawia się m.in. bólem brzucha, nudnościami, wymiotami, a także zaburzeniami rytmu wypróżnień.

4. Nasilenie objawów refluksu żołądkowo-przełykowego

Osoby cierpiące na refluks oraz zgagę powinny zachować szczególną ostrożność, jeżeli chodzi o ilość wypijanych filiżanek zielonej herbaty. Nie należy sięgać po nią w nadmiarze oraz pić naparu na pusty żołądek. W okresie nasilenia objawów choroby trzeba całkowicie zrezygnować z picia wszystkich rodzajów herbaty oraz kawy.

5. Wzrost ciśnienia tętniczego krwi

Zbyt duża ilość zielonej herbaty szkodzi nie tylko osobom chorym na nadciśnienie. Nadmiar zielonej herbaty powoduje skoki ciśnienia tętniczego, które objawiają się m.in. bólem głowy, szumem usznym, uczuciem zmęczenia i niepokoju.

