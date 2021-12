Czarna sól, która pachnie... jajkiem. Co to jest sól Kala Namak?

W zmielonej postaci nie jest czarna, mimo swojej nazwy, ale ma charakterystyczny brązowo-fioletowy kolor. Słynie przede wszystkim ze swojego nietypowego zapachu, przypominającego jajko. Jest popularną przyprawą w Indiach.

Co to jest czarna sól?

Czarna sól jest wytwarzana z soli wydobywanej w rejonie Himalajów, ale też pozyskiwanej ze słonych jezior. Jest poddawana procesowi prażenia w wysokiej temperaturze, a za jej charakterystyczny smak odpowiadają m.in. związki siarki. W tradycyjnej medycynie indyjskiej uważana jest za środek wspomagający trawienie i łagodzący wzdęcia oraz zgagę.

Do czego wykorzystać czarną sól?

Intensywny smak i zapach sprawiają, że sól Kala Namak nie będzie do wszystkiego pasować. Doskonale sprawdzi się jednak jako dodatek do ryb, sosów, sałatek, w których chcemy mieć jajeczny, ostry i nieco ziemisty posmak. Sól jest wykorzystywana przez wegan do przyprawiania past kanapkowych czy majonezu. Jest niezbędnym dodatkiem do tofucznicy, czyli roślinnego odpowiednika tradycyjnej jajecznicy. Niektórzy nazywają czarną sól sproszkowanym jajem.

Czy czarna sól jest zdrowa?

Obecne w czarnej soli związki siarki są w nadmiarze toksyczne dla człowieka. Jednak sama sól zawiera ich niewiele i jest to bezpieczna ilość. Głównym składnikiem jest po prostu chlorek sodu, a więc należy do czarnej soli podchodzić, jak do zwykłej soli i nie przesadzać z jej stosowaniem.

Czy czarna sól ma jakiekolwiek właściwości lecznicze? Pojawiły się teorie, że czarna sól może leczyć zaburzenia psychiczne i problemy z tarczycą. W USA znalazła się nawet w składzie suplementów diety na te dolegliwości, jednak ostro zareagowała na to amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków, ostrzegając producenta, aby zaprzestał sprzedaży specyfików o niesprawdzonych korzyściach zdrowotnych. Najlepiej pozostać przy czarnej soli, jako ciekawej przyprawie, z którą warto eksperymentować i wykorzystywać jej niezwykły smakowy potencjał. I jak wszystko – stosować z umiarem.

