Gorzka czekolada może szkodzić. Tego z pewnością nie wiedziałeś

O gorzkiej czekoladzie lubimy myśleć, jak o zdrowszej i bardziej wartościowej kuzynce czekolady mlecznej. To prawie prawda – rzeczywiście, gorzka czekolada zawiera więcej wartości odżywczych i mniej cukru niż jej słodsze krewne. Sięgając po gorzką czekoladę, warto jednak pamiętać o kilku rzeczach.

Czym jest gorzka czekolada?

Gorzka czekolada to czekolada, która ma wysoką zawartość kakao. To decyduje o jej charakterystycznym, gorzkawym smaku, ale i o tym, że taki deser zawiera więcej magnezu niż słodkie wyroby czekoladowe. Ma też mniej cukru, a więcej mikroelementów, dzięki którym pozytywnie oddziałuje na układ nerwowy. Jedząc gorzką czekoladę, mamy lepszy nastrój!

Wartości odżywcze gorzkiej czekolady

Gorzka czekolada zawiera:

magnez

żelazo

cynk



potas

miedź

mangan

przeciwutleniacze

witaminę A

witaminy z grupy B

kwasy Omega-6

Czy gorzka czekolada jest zdrowa?

Gorzka czekolada może być wartościową przekąską, jeśli wybieramy tabliczkę, która rzeczywiście ma wysoką zawartość kakao. Warto pamiętać, że im wyższy udział procentowy kakao, tym bardziej cierpka i gorzka będzie czekolada. Ale też dużo bardziej wartościowa i pobudzająca mózg do pracy.

Dobra czekolada powinna zawierać co najmniej 70 procent kakao. Wtedy rzeczywiście ma wartości odżywcze i jest cennym źródłem witamin i minerałów.

Gorzka czekolada może szkodzić

Czekolady gorszej jakości, z niską zawartością kakao, mogą negatywnie wpływać na zdrowie. Im niższa zawartość kakao, tym wyższy udział cukru, który może doprowadzić do otyłości, cukrzycy, a także próchnicy.

Niski udział kakao najczęściej oznacza również, że mamy do czynienia z wyrobem czekoladopodobnym, a nie prawdziwą czekoladą. Taki wyrób może zawierać więcej tłuszczu utwardzonego, emulgatory i konserwanty, które nie służą naszemu zdrowiu.

Szczególnie niebezpieczny w słabej jakości wyrobach czekoladowych jest stabilizator E476, polirycynooleinian poliglicerolu. Dodawany jest on do tanich czekolad, by nie było czuć małej ilości kakao, a także, by łatwiej łączyły się ze sobą składniki. Ale nie działa on korzystnie na zdrowie – badania na zwierzętach pokazały, że może uszkadzać nerki i wątrobę. Na razie nie potwierdzono, czy w podobny sposób może działać na ludzi, ale zdecydowanie bezpieczniej kupować czekoladę nie zawierającą E476.

