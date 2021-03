Dieta 75 proc. ludzi na świecie nie dostarcza odpowiedniej ilości tego pierwiastka. Dlaczego?

Bardzo wiele osób zmaga się z problemem niedoboru magnezu. Nasza dieta nie dostarcza go w wystarczającej ilości, aby organizm mógł optymalnie funkcjonować. Ten fakt podkreśla dietetyk Brigitte Zeitlin.

Za chwilę dowiesz się, dlaczego magnez jest taki ważny, a także dlaczego istnieje ryzyko, że nie otrzymujesz wystarczającej ilości tego pierwiastka ze swojej diety (nawet jeśli jest stosunkowo pożywna).

Co to jest magnez i jak wpływa na organizm?

Magnez to niezbędny minerał, który występuje naturalnie w różnorakiej żywności – zwłaszcza w produktach pochodzenia roślinnego, które są bogate w błonnik, takich jak zielone warzywa liściaste (w tym szpinak i jarmuż), rośliny strączkowe (takie jak ciecierzyca i soczewica), orzechy, nasiona i pełne ziarna.

Dobrze, że można pozyskać go z tak wielu źródeł, ponieważ jest niezwykle ważny dla naszego zdrowia. – Magnez jest zaangażowany w pracę ponad 300 układów enzymatycznych, które regulują różnorodne reakcje organizmu – mówi dietetyk Jessica Cording. Twoje ciało potrzebuje magnezu do kontroli poziomu glukozy we krwi, regulacji ciśnienia krwi i przekształcania jedzenia w energię. Ma również kluczowe znaczenie dla utrzymania masy kostnej, dlatego często można go spotkać w połączeniu z wapniem w suplementach wzmacniających kości. Ponieważ odgrywa istotną rolę w transporcie wapnia i potasu przez błony komórkowe, magnez ma kluczowe znaczenie dla funkcjonowania mięśni i nerwów, w tym prawidłowego rytmu serca.

– Krótko mówiąc, każda komórka w twoim ciele potrzebuje magnezu do prawidłowego funkcjonowania – mówi Zeitlin.

Zeitlin dodaje, że magnez może przynieść wiele innych korzyści dla zdrowia, w tym zmniejszenie lęku i reakcji na stres, ułatwienie zasypiania, łagodzenie skurczów menstruacyjnych i poprawę poziomu estrogenu. Jest również zawarty w wielu środkach zobojętniających sok żołądkowy i jest głównym składnikiem środków przeczyszczających.

Dlaczego zmagamy się z permanentnym niedoborem magnezu?

Eksperci zalecają, aby dorośli powyżej 18. roku życia otrzymywali od 310 do 420 mg magnezu dziennie, a dokładna liczba różni się w zależności od płci i wieku. Ale jak już zauważyliśmy, większość ludzi nie osiąga tych celów z wielu powodów.

Badacze oszacowali, że zawartość magnezu w różnych produktach spożywczych spadła o 25 do 80 procent w porównaniu z poziomem sprzed 1950 roku. Może to częściowo wynikać z tego, że technicznie poprawiły się możliwości pomiarów poziomu magnezu w naszym pożywieniu i obecne pomiary nie są przeszacowane. Ale w grę wchodzą również inne czynniki, w tym rolnictwo, które opiera się na nawozach i pestycydach.

Ponadto wiele produktów spożywczych stanowiących dużą część codziennej diety wielu z nas, w tym rafinowana mąka, oleje i cukier, traci magnez w wyniku przetwarzania. Niestety, nasze nawyki żywieniowe są w dużym stopniu uzależnione od właśnie tego rodzaju żywności. Badania sugerują, że poziom magnezu jest zwykle niski u osób, które jedzą dużo przetworzonej żywności bogatej w rafinowane zboża, tłuszcze, fosforany i cukier.

– Jeśli twoja dieta zawiera więcej produktów pochodzenia zwierzęcego, jest niskowęglowodanowa, a bogata w tłuszcze lub uboga w zielone warzywa liściaste, powoduje to ryzyko niedoboru magnezu – mówi Zeitlin.

Szacuje się, że miliard ludzi na całym świecie zmaga się z niedoborem witaminy D, częściowo z powodu niższego poziomu ekspozycji na słońce w niektórych strefach klimatycznych i prawdopodobnie z powodu diety (niewystarczająca ilość tłustych ryb, wzbogaconego mleka i grzybów). Ponieważ witamina D odgrywa również rolę we wchłanianiu magnezu w jelitach, jej niewystarczająca ilość może zwiększać ryzyko niedoboru magnezu.

Ponadto Zeitlin zauważa, że spożycie kawy, napojów gazowanych i alkoholu może zmniejszyć poziom magnezu w organizmie. Mówi, że alkohol działa moczopędnie, wypychając magnez jako odpad, a kofeina zawarta w kawie i aspartam w napojach gazowanych blokują wchłanianie magnezu.

Poza tymi czynnikami ogólnoustrojowymi, u niektórych osób występuje większe prawdopodobieństwo niedoboru magnezu ze względu na stan zdrowia lub inne czynniki. Osoby z chorobami przewodu pokarmowego (takimi jak choroba Leśniowskiego-Crohna i celiakia) mogą nie otrzymywać wystarczającej ilości magnezu z powodu przewlekłej biegunki. Osoby z cukrzycą typu 2 są również bardziej narażone na poważne niedobory, ponieważ wyższy poziom glukozy w nerkach z powodu insulinooporności zwiększa produkcję magnezu z moczem.

– Leki mogą wpływać na sposób, w jaki organizm metabolizuje magnez, co może prowadzić do zwiększonych strat poprzez płyny ustrojowe – wyjaśnia Cording.

– Na przykład leki moczopędne mogą zwiększać ryzyko niedoboru magnezu, ponieważ ludzie tracą go z moczem. Innym winowajcą są inhibitory pompy protonowej – dodaje Zeitlin.

Wreszcie, ryzyko niedoboru magnezu wzrasta wraz z wiekiem z wielu powodów, na przykład dlatego, że z wiekiem jelita stają się mniej zdolne do wchłaniania magnezu.

Ryzyko związane z niskim spożyciem magnezu

Skutki diety o niskiej zawartości magnezu narastają z czasem. Badania sugerują, że osoby, które mają chronicznie niskie spożycie magnezu, są bardziej narażone na wysokie ciśnienie krwi, choroby układu krążenia, cukrzycę typu 2, osteoporozę, a nawet migrenowe bóle głowy.

Ponieważ magnez odgrywa tak istotną rolę w wielu funkcjach organizmu, można zauważyć nawet subtelne skutki konsekwentnie niskiego spożycia magnezu, takie jak wahania nastroju, uczucie stresu i niepokoju, gorsza jakość snu oraz zaparcia i wzdęcia.

Czy można uzyskać wystarczającą ilość magnezu z pożywienia, czy też należy go suplementować?

To dobra wiadomość: wystarczającą ilość magnezu można uzyskać po prostu jedząc odpowiednią ilość odpowiednich pokarmów.

– Aby mieć pewność, że jesteś na dobrej drodze, włącz produkty bogate w magnez do każdego posiłku i przekąski – sugeruje Cording. Następujące pokarmy są świetnym źródłem magnezu:

Ciemnozielone warzywa liściaste (szpinak, boćwina, jarmuż)

Orzechy (migdały, orzechy nerkowca, orzechy włoskie)

Nasiona (dynia, chia, konopii)

Pełne ziarna (komosa ryżowa, płatki owsiane, pieczywo pełnoziarniste)

Rośliny strączkowe

Ryby (łosoś, halibut, makrela)

Awokado

Ciemna czekolada z co najmniej 72% kakao.

Pamiętaj, że spożycie napojów gazowanych, kawy i wina zmniejszy ilość magnezu, którą twój organizm jest w stanie zatrzymać. Zeitlin mówi, że jeśli jesteś zaniepokojony poziomem magnezu w organizmie, zapytaj swojego lekarza, czy powinieneś wykonać badanie krwi.

Ale, jak w przypadku każdego minerału, można łatwo przekroczyć potrzebną ilość. Zbyt duże dawki magnezu mogą powodować skurcze i biegunkę. Może to również potencjalnie wpływać na niektóre schorzenia lub przyjmowane leki, więc pamiętaj, aby postępować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi suplementacji, jeśli wybierzesz tę drogę.

Jeśli zdecydujesz się zainwestować w suplementy magnezu, wybierz te w postaci asparaginianu, cytrynianu, mleczanu lub chlorków. Niektóre badania sugerują, że te formy są dobrze wchłaniane i wykorzystywane przez organizm lepiej niż tlenek magnezu lub siarczan magnezu.

