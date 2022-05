Nie jedz żadnego z tych 6 produktów przed snem

Badania wskazują, że jedzenie przed snem sprzyja przybieraniu na wadze. Nie ma szansy na to, żeby spalić w ciągu nocy obfitą kolację. Po takim jedzeniu nie wyśpimy się też dobrze, a rano wstaniemy zmęczeni. Lekki posiłek może być jednak konieczny, jeśli na przykład byliśmy na treningu późnym wieczorem. Ważne jest, co przed snem jemy, w jakich ilościach i w jaki sposób zostało przyrządzone. Powinno się też wykluczyć niektóre napoje – uważa dietetyczka Julie Stefański.

Nie jedz smażonych i tłustych potraw

Tłuste, smażone potrawy żołądek trawi wolniej niż białka czy węglowodany. Kiedy będziesz próbować odprężyć się i zasnąć, twój przewód pokarmowy będzie intensywnie pracował. Nie zdziw się zatem, jeśli nie będziesz mógł usnąć, tylko przewracał się z boku na bok przez pół nocy. Zdrowe tłuszcze, takie jak na przykład orzechy i nasiona lub awokado, nie powodują takich objawów i spokojnie można po nie sięgać nawet przed snem – doradza dietetyczka.

Unikaj dużych porcji

Przed snem należy wystrzegać się jedzenia dużych porcji jakiegokolwiek jedzenia. Próba zaśnięcia z pełnym brzuchem może skończyć się niepowodzeniem.

Wystrzegaj się ostrych dań

Dania z dodatkiem ostrych lub rozgrzewających przypraw i dodatków mogą znacznie utrudnić zasypianie, powodując np. zgagę. Poza tym obciążają układ trawienny, przez co organizm pracuje na wysokich obrotach. Jeśli ktoś lubi ostre potrawy, lepiej zjeść je w ciągu dnia.

Niewskazane są kwaśne potrawy

Dietetycy zalecają, żeby przed snem unikać jedzenia kwaśnych produktów (chodzi o odczyn pH), żeby nie pobudzać wydzielania kwasu żołądkowego, co w nocy nie jest wskazane. Kwaśne produkty i napoje, to takie, które mają pH 4 lub mniejsze. Należą do nich na przykład niektóre rodzaje mięsa, niektóre produkty mleczne czy zbożowe.

Nie pij alkoholu

Może się wydawać, że alkohol rozluźnia i ułatwia zasypianie. W niewielkich ilościach faktycznie może pomóc w zaśnięciu. Jednak problem tkwi w tym, że alkohol utrudnia wejście w głęboką fazę snu, co sprawia, że nie możemy odpocząć. Wzmaga chrapanie i zmusza do częstego wstawania w nocy.

Odstaw słodkie napoje, zwłaszcza z kofeiną

Lepiej zrezygnować również ze słodkich, gazowanych napojów. Cukier powoduje, że sen staje się płytszy, mniej spokojny, a bąbelki mogą powodować zgagę i wzdęcie. Zawarta w herbacie i kawie kofeina może, utrudniać zaśnięcie.

Co jeść przed snem?

Dietetycy wskazują, ze przed snem dobrze jest jeść produkty bogate w magnez, który wspomaga sen. Są wśród nich banany, ciecierzyca, orzechy i nasiona oraz ciemna czekolada.

