Jak wykorzystać lawendę w kuchni? Przepisy na lawendowy syrop i cukier z lawendą

Każdy doskonale wie, że kwiaty lawendy są idealne do pachnących dekoracji. Zapach lawendy koi nerwy, pomaga zasnąć, ale działa też odstraszająco na mole. Olejek lawendowy często jest wykorzystywany w kosmetykach czy środkach czystości. Ale lawendę warto też wykorzystywać w kuchni. Jest doskonała jako dodatek do napojów i deserów.

Jak zrobić syrop z lawendy?

Syrop z lawendy można zrobić zarówno ze świeżych jak i suszonych kwiatów. Ilość kwiatów zależy od tego, jak intensywny aromat chcesz uzyskać. Na litr wody potrzebujesz 4-8 łyżek kwiatów. Kwiaty zalej wrzątkiem i odstaw na ok. 6 godzin. Po tym czasie przecedź, a do naparu dodaj trzy szklanki cukru i dwie łyżeczki kwasku cytrynowego (lub opcjonalnie sok z cytryny). Zagotuj i gorące rozlej do słoików lub butelek.

Syrop z lawendy ma działanie uspokajające, lekko nasenne, ale też lekko moczopędne. Można go stosować jako dodatek do herbaty, kawy (nadaje jej wyjątkowy aromat!), można z niego zrobić orzeźwiającą lemoniadę. Można go dodać do naleśników, lodów i innych deserów.

Jak zrobić cukier lawendowy?

Nie ma nic prostszego – kwiaty lawendy wystarczy przesypać cukrem i zamknąć w słoiku. Cukier już po kilku dniach nabierze intensywnego lawendowego aromatu. Można nim słodzić napoje, dodawać do deserów czy wypieków (np. do kruchych ciasteczek).

Jakie właściwości ma lawenda?

Jak podaje na swoim blogu dr Henryk Różański, lawenda ma działanie uspokajające, nasenne, rozluźniające psychicznie, przeciwdrgawkowe, pobudzające na trawienie i wydzielane soków trawiennych, antyseptyczne, przeciwwzdęciowe. Działa również żółciopędnie, rozkurczowo, pobudzająco na miesiączkowanie i moczopędnie. Olejek i nalewka z lawendy wcierane miejscowo działają przeciwbólowo i przeciwzapalnie, hamują rozwój drobnoustrojów, przyspieszają gojenie ran i oparzeń.

Czytaj też:

Poród o zapachu lawendy. Jak aromaterapia może pomóc rodzącym?