3 nietypowe właściwości imbiru. Działa nie tylko napotnie

Imbir to roślina, którą stosuje się w czasie przeziębienia do przygotowywania naparów rozgrzewających. Od dawna po imbir się sięga w okresie jesienno-zimowym, by wzmacniać odporność i chronić organizm przed działaniem wirusów. Imbir jednak ma wiele innych właściwości. Warto dowiedzieć się więcej na temat tej rośliny, bo jej działanie jest dużo szersze.

Imbir na żołądek

Napar z imbiru zaleca się do łagodzenia dolegliwości żołądkowych. Warto go pić szczególnie na wieczór, ponieważ wykazuje działanie rozkurczowe i stymulujące procesy trawienne. Może zmniejszać wzdęcia, łagodzić bóle brzucha, mdłości i stymulować proces wydzielania żółci.

Imbir do oczyszczania organizmu

Imbir wspomaga metabolizm i przyspiesza procesy trawienne, dlatego sprzyja oczyszczaniu organizmu z toksyn. W czasie detoksu organizmu warto sięgnąć po napary z imbiru, które wspomogą usuwanie zbędnych substancji. Warto go zaparzać i pić małymi porcjami przez cały dzień, by wspomóc organizm w oczyszczaniu.

Imbir na krążenie

Napar z imbiru może również działać stymulująco na układ krążenia. Pomaga on rozgrzać organizm, dzięki czemu krew zaczyna szybciej krążyć. To sprawia, że stanowi naturalną profilaktykę w chorobach układu krążenia czy zakrzepicy. Stymulowanie układu krążenia ma jeszcze jedną zaletę – krew dostarcza do poszczególnych tkanek i narządów więcej substancji odżywczych, przez co organizm zaczyna pracować wydajniej. Po wypiciu naparu z imbiru możemy czuć wyraźny przyrost energii i chęci do działania.

Jak przyrządzić napar z imbiru?

Aby zrobić napar z imbiru, wystarczy korzeń imbiru dokładnie umyć, a następnie obrać ze skórki. To ważne, ponieważ na skórce odkładają się pestycydy, bakterie i inne substancje, które można znaleźć w sklepach. Obrany korzeń kroimy na kawałki i zalewamy gorącą, ale nie wrzącą wodą. Taki napar odstawiamy do wystudzenia. Po tym czasie można bezpiecznie go pić.

