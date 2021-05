Czujesz, że twój brzuch jest nabrzmiały? Oto 5 skutecznych metod na wzdęcia

Wzdęcia pojawiają się, gdy w małym odcinku jelita zostaje uwięziony gaz. Jama brzuszna wydaje się wtedy napięta, a brzuch zaokrąglony. Przy wzdęciach (jak również bez nich) ważne jest oddawanie gazu, aby jelita mogły pracować lepiej.

„Ludzie myślą, że nie powinni oddawać gazów, ale to zupełnie normalne” – wyjasnia Scott Huber, gastroenterolog z Mercy Medical Center w Baltimore.

Serwis Goodhousekeeping podaje 7 skutecznych sposobów, które pomagają radzić sobie ze wzdęciami. Jeśli jednak występują dodatkowe objawy, takie jak gorączka lub utrata masy ciała, należy skonsultować się z lekarzem, który może zalecić badania pod kątem takich schorzeń jak celiakia lub zapalenie jelit.

Sposoby na wzdęcia

1. Zacznij jeść wolniej

Prędkość, z jaką spożywasz jedzenie, może spowodować wzdęcie brzucha; im szybciej jesz, tym więcej połykasz powietrza, które znajdzie się w żołądku. Powolne przeżuwanie jedzenia to dobry pomysł dla wszystkich, nie tylko dla cierpiących na wzdęcia. Może pozytywnie wpłynąć na pracę jelit.

2. Odstaw napoje z bąbelkami

Napoje gazowane to duży czynnik ryzyka wystąpienia wzdęć. Gaz w szklance może stać się gazem w twoim brzuchu, niezależnie od tego, jaki rodzaj napoju pijesz. Aby uzyskać ulgę, pij niegazowane napoje: wodę, herbatę, soki. Nie popijaj w trakcie jedzenia, napij się przed posiłkiem i dopiero jakiś czas po nim.

3. Daruj sobie gumę do żucia

Żucie gumy stymuluje do częstego przełykania śliny. Jednak przy okazji śliny połykasz też powietrze, co może powodować uczucie wzdęcia. Wiele gum zawiera również sztuczne słodziki, które nie są korzystne dla jelit. Jeśli chcesz uzyskać świeży oddech, użyj płynu do płukania ust.

4. Przejdź na mleko roślinne

Nietolerancja laktozy jest najczęstszą nietolerancją pokarmową. Kiedy organizm nie wytwarza wystarczającej ilości enzymu, nie może strawić mlecznego cukru zwanego laktozą, co prowadzi do wzdęć i biegunki. Dzięki szerokiej gamie produktów niezawierających laktozy można nadal pić mleko i jeść jogurty bez narażanie się na wzdęcia.

5. Jedz błonnik, aby zwalczyć zaparcia

Ponieważ wzdęcia związane są z zaparciami, warto stosować wysokobłonnikową dietę. Błonnik w diecie pomaga regulować pracę jelit, zmniejszając ryzyko wystąpienia wzdęć. Pomocne może być spożywanie produktów takich jak chleb pełnoziarnisty, migdały, słodkie ziemniaki i zielone warzywa.

