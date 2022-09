Kawa z żołędzi nie podrażnia żołądka. Jakie jeszcze ma właściwości?

Kawa z żołędzi to rozwiązanie dla osób cierpiących na zapalenie żołądka czy choroby jelit. Nie drażni śluzówki i nie zawiera sodu, za to może dostarczać składników odżywczych. Kawę tę pito w czasie II wojny światowej, gdy brakowało zwykłych ziaren kawy. Był to też sposób na zmniejszenie poczucia głodu, ponieważ żołędzie nadają uczucie sytości. Co warto wiedzieć o kawie żołędziówce?

Czym jest kawa z żołędzi?

Kawa żołędziówka wytwarzana jest z żołędzi, owoców dębu, które w formie surowej są niejadalne. W mieszankach, które kupimy w sklepach ekologicznych, znajduje się nawet 95 procent żołędzi i korzennych przypraw. Kawa ta jest bardzo popularna na Bałkanach, gdzie ceni się jej prozdrowotne właściwości. Jest też przystępna cenowo, dlatego warto zwrócić na nią uwagę, zwłaszcza wtedy gdy cierpimy na zaburzenia pracy żołądka.

Jakie właściwości ma kawa z żołędzi?

Kawa z żołędzi:

syci

nie drażni śluzówki żołądka

wpływa pozytywnie na układ nerwowy

może poprawiać nastrój

jest bezpieczna dla kobiet w ciąży i małych dzieci

Co zawiera kawa żołędziówka?

W napoju z owoców dębu znajduje się wiele cennych składników odżywczych. Napój z żołędzi zawiera duże ilości magnezu, potasu, fosforu, wapnia, a także żelaza i manganu. Warto go pić nie tylko po co, by poprawić sobie nastrój, ale również uzupełnić brakujące pierwiastki w organizmie.

Kawa z żołędzi bezpieczna dla żołądka

Kawa żołędziówka nie drażni błony śluzowej żołądka, dlatego mogą bezpiecznie ją pić osoby chorujące na zapalenie żołądka, wrzody, celiakię czy choroby jelit. Zaleca się ją nawet przy chorobie Leśniowskiego-Crohna. Wielką zaletą napoju jest też to, że usprawnia wchłanianie składników odżywczych z żywności.

Jak zaparzyć kawę żołędziówkę?

Kawę z żołędzi można przygotować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest zalanie dwóch łyżek kawy wrzątkiem i pozostawienie jej, by się zaparzyła. Drugim jest wsypianie kawy do garnka z zimną wodą i zagotowanie naparu. Do kawy z żołędzi można dodać cynamonu i przypraw korzennych, by poprawić jej walory smakowe.

Czytaj też:

3 nietypowe właściwości imbiru. Działa nie tylko napotnie