Ta choroba atakuje cały przewód pokarmowy. Często nawraca

Choroba Leśniowskiego-Crohna (ChLC) to jedna z nieswoistych chorób zapalnych jelit. Choć schorzenie to może dotyczyć każdego odcinka przewodu pokarmowego, to najczęściej diagnozowane są zmiany w okolicy końcowego odcinka jelita cienkiego. Dowiedz się więcej.

Choroba Leśniowskiego-Crohna to coraz częściej diagnozowane schorzenie o podłożu zapalnym. ChLC rozwija się u osób w różnym wieku, jednak najczęściej pierwsze objawy pojawiają się u nastolatków i osób dorosłych do 35. roku życia.

Choroba Leśniowskiego-Crohna, czyli nieswoiste zapalenie jelit

„Nieswoiste zapalenie jelit” to wspólna nazwa kilku jednostek chorobowych. Jedną z nich jest choroba Leśniowskiego-Crohna. Schorzenie to najczęściej diagnozowane jest u osób młodych. Największy odsetek zdiagnozowanych pacjentów zamieszkuje kraje wysokorozwinięte, co wskazuje na związek choroby z działaniem czynników środowiskowych m.in. sposobu odżywiania. Częściej choroba Leśniowskiego-Crohna diagnozowana jest u mieszkańców Europy Zachodniej oraz Ameryki Północnej, jednak systematycznie rośnie odsetek chorych m.in. w Europie Środkowej, także w Polsce.

Choroba Leśniowskiego-Crohna bywa często mylona z wrzodziejącym zapaleniem jelit. Pomimo podobieństw pomiędzy występującymi objawami i sposobami leczenia, choroby te cechuje inny obraz kliniczny.

Nieswoiste zapalne choroby jelit w znacznym stopniu utrudniają życie pacjentów, wpływając w negatywny sposób na jego jakość. W przypadku zaobserwowania objawów schorzeń zapalnych jelit konieczna jest konsultacja lekarska, która pozwoli określić podłoże uciążliwych dolegliwości oraz rozpocząć leczenie objawowe.

Warto wiedzieć, że choroba Leśniowskiego-Crohna, wrzodziejące zapalenie jelita grubego i inne schorzenia zapalne jelit to choroby przewlekłe, na które nie ma skutecznego lekarstwa. Leczenie uwzględnia przede wszystkim redukcję czynników wyzwalających reakcję zapalną, stosowanie leków łagodzących objawy i wdrożenie terapii, która ma na celu zabezpieczać przed postępem zmian zapalnych w obrębie jelit i innych odcinków układu pokarmowego.

Co to jest choroba Leśniowskiego-Crohna?

Jak już zostało wspomniane, choroba Leśniowskiego-Crohna prowadzi do powstawania zmian zapalnych w różnych odcinkach przewodu pokarmowego. Mogą one obejmować jelito grube, jelito cienkie lub jelito grube i cienkie, a także powstawać m.in. w jamie ustnej, żołądku i odbycie.

Choroba Leśniowskiego-Crohna to jedna z wielu chorób autoimmunologicznych, które rozwijają się na skutek błędnej odpowiedzi immunologicznej. W tym przypadku mamy do czynienia z atakowaniem przez układ immunologiczny składników flory bakteryjnej układu pokarmowego, co prowadzi do rozwoju stanu zapalnego.

W związku z charakterem zmian chorobowych oraz wywoływanymi przez nie objawami choroba Leśniowskiego-Crohna poważnie utrudnia normalne funkcjonowanie. Przewlekły stan zapalny oraz towarzyszące mu objawy somatyczne wpływają na każdy z obszarów życia pacjentów.

ChLC cechuje się różnym przebiegiem, który zależny jest m.in. od tego, w jakim odcinku układu pokarmowego pojawią się patologiczne zmiany.

Przyczyny choroby Leśniowskiego-Crohna

Choroba Leśniowskiego-Crohna znana jest lekarzom dość długo, jednak nie udało się dokładnie określić jej podłoża. Znane są jedynie czynniki, które zwiększają ryzyko pojawienia się zmian zapalnych w układzie pokarmowym. Zaliczamy do nich:

czynniki genetyczne – choroba ta występuje rodzinnie i przechodzi z pokolenia na pokolenie wraz z materiałem genetycznym,

czynniki immunologiczne – zaburzenia w funkcjonowaniu układu odpornościowego,

czynniki środowiskowe – dieta, tryb życia, używki, stres.

Każdy z tych czynników może doprowadzić do rozwoju choroby u osób w różnym wieku. ChLC diagnozowane jest najczęściej pomiędzy 15. a 35. rokiem życia. Nie oznacza to, że choroba nie dotyka dzieci-w przypadku najmłodszych-najczęściej diagnoza stawiana jest u dzieci pomiędzy 5. a 10. rokiem życia. Rozwój choroby warunkuje gen NOD2/CARD1.

Jeżeli zostanie on przekazany dziecku przez oboje rodziców, to ryzyko zachorowania wynosi 40 proc. Około 2-10 proc. wszystkich przypadków choroby Leśniowskiego-Crohna stanowią pacjenci, u których decydującym czynnikiem rozwoju schorzenia, okazał się czynnik genetyczny.

ChLC rozwija się także pod wpływem zaburzeń związanych z funkcjonowaniem układu immunologicznego. Choroba Leśniowskiego-Crohna to choroba autoimmunologiczna, czyli choroba rozwijająca się z powodu błędnej odpowiedzi układu odpornościowego. Mechanizm autodestrukcji wywołanej błędną odpowiedzią immunologiczną prowadzi do przewlekłego, nasilającego się stanu zapalnego jelit.

Istotną kwestią, jeżeli chodzi o przyczyny choroby Leśniowskiego-Crohna, są czynniki środowiskowe. Szczególnie ważne to dieta, palenie papierosów i przewlekły stres. Sposób odżywiania się, używki i napięcie nerwowe osłabiają organizm, prowadząc m.in. do zmian w mikroflorze jelitowej. Mogą być one także skutkiem częstego przyjmowania antybiotyków. Ryzyko rozwoju choroby zwiększa stosowanie diety bogatej w m.in.:

czerwone mięso,



utwardzone tłuszcze roślinne,

cukry proste,

produkty wysoko przetworzone.

Rozwój choroby może mieć związek ze spożywaniem produktów, w których składzie znajdziemy sztuczne konserwanty, barwniki i inne dodatki do żywności. Jeżeli na nasz organizm działa kilka wewnętrznych i zewnętrznych czynników sprzyjających rozwojowi nieswoistych chorób zapalnych jelit, to ryzyko zachorowania znacząco wzrasta.

Choroba Leśniowskiego-Crohna to choroba przewlekła, która cechuje się występowaniem okresów zaostrzenia i remisji uciążliwych objawów.

Objawy choroby Leśniowskiego-Crohna

Objawy choroby Leśniowskiego-Crohna dzielimy na objawy ze strony układu pokarmowego oraz objawy ogólne. Stopień ich nasilenia bywa różny, jednak trzeba wiedzieć, że brak diagnostyki i leczenia zawsze prowadzi do zaostrzenia stanu zapalnego.

Objawy ze strony układu pokarmowego, które powinny nas zaniepokoić i skłonić do wizyty u lekarza, to przede wszystkim:

ból brzucha w okolicy pępka i po prawej stronie podbrzusza,

częsta biegunka (początkowo może występować jedynie okresowa zmiana konsystencji stolca),

krew w stolcu,

nudności,

wymioty,

zmiany w okolicy odbytu m.in. kłykciny, ropnie, owrzodzenia.

Zmiany zapalne mogą powodować także zaburzenia drożności jelit, prowadząc do zagrażających zdrowiu i życiu powikłań.

Do objawów ogólnych, które mogą wskazywać na chorobę Leśniowskiego-Crohna, zaliczamy m.in.:

ogólne osłabienie,

przewlekłe zmęczenie,

stan podgorączkowy,

gorączkę,

utratę masy ciała,

brak apetytu.

Chorzy odczuwają także spadek samopoczucia i mogą cierpieć z powodu obniżenia nastroju.

Choroba Leśniowskiego-Crohna wpływa również na funkcjonowanie innych narządów i układów. Jej postęp prowadzi do m.in.:

rozwoju stanów zapalnych i powstawania innych, patologicznych zmian w narządzie wzroku,

zapalenia wątroby i chorób dróż żółciowych,

zaburzeń w funkcjonowaniu serca i układu krwionośnego,

zaburzeń w funkcjonowaniu układu nerwowego,

zmian skórnych o podłożu zapalnym,

zapalenia trzustki,

zapalenia stawów.

Diagnostyka choroby Leśniowskiego-Crohna

Rozpoznanie choroby Leśniowskiego-Crohna wymaga wykonania różnych badań. Zgłaszając się do lekarza z objawami wskazującymi na ChLC, będziemy musieli poddać się badaniu fizykalnemu okolicy brzucha oraz odbytu (jeżeli występują zmiany w tej okolicy). Niezbędne jest także wykonanie badań laboratoryjnych m.in. krwi i stolca.

Diagnostyka ChLC uwzględnia także wykonanie kolonoskopii, rezonansu magnetycznego oraz tomografii komputerowej. Badania endoskopowe pozwalają w mało inwazyjny sposób wykryć zmiany zapalne oraz pobrać ich wycinki do badań histopatologicznych. Pozostałe badania obrazowe potwierdzają przypuszczenia lekarza oraz pomagają wykryć zmiany niewidoczne podczas kolonoskopii np. przetoki, ropnie i inne zmiany pozajelitowe.

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna

Leczenie choroby Leśniowskiego-Crohna przebiega na kilku płaszczyznach, uwzględniając:

redukcję czynników zaostrzających stan zapalny (rezygnacja z palenia, zmiana diety i trybu życia, ograniczenie stresu),

leczenie farmakologiczne (leki biologiczne, elki immunosupresyjne, budezonid, salicylany, glikokortykosteroidy),

leczenie endoskopowe,

leczenie chirurgiczne.

Wybór metody leczenia oraz zapobiegania nawrotom choroby zależny jest od stanu zdrowia konkretnego pacjenta. Nie bez znaczenia jest także stopień zaawansowania choroby oraz lokalizacja zmian zapalnych w układzie pokarmowym.

Czytaj też:

Skurcze żołądka są wyjątkowo bolesne i nieprzyjemne. Co mogą oznaczać?