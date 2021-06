Bułeczki drożdżowe: 3 przepisy na pyszne bułki z truskawkami i marmoladą

Bułeczki drożdżowe to wspaniały pomysł na podwieczorek lub śniadanie na słodko. Są miękkie, puszyste i słodkie, dlatego uwielbiają je wszystkie dzieci. Można je upiec zarówno bez żadnych dodatków, jak i z marmoladą czy świeżymi owocami. Latem genialnie smakują z truskawkami! Jak je zrobić?

Bułeczki drożdżowe – czy warto je jeść?

Bułeczki drożdżowe nie mają wielu składników odżywczych. Zawierają mąkę pszenną, która jest źródłem skrobi oraz węglowodanów, cukier i słodkie dodatki. Nie da się jednak ukryć, że od czasu do czasu warto pozwolić sobie na takie szaleństwo, bo bułki drożdżowe zwyczajnie są pyszne.

Dorosłym sprawdzą się jako słodka przekąska do kawy, a dzieciom jako dodatek do mleka lub przekąska na drugie śniadanie. Jeśli do bułeczek dodamy świeże owoce albo podamy je z dodatkiem twarogu, ich walory zdrowotne wzrosną.

Jak zrobić bułki?

Przygotowanie bułeczek drożdżowych jest banalnie proste! Wystarczy zrobić zaczyn, wykorzystując do tego świeże lub suche drożdże. Następnie zagnieść ciasto drożdżowe i poczekać aż wyrośnie.

Poniżej znajdziecie kilka wskazówek, jak przygotować bułeczki drożdżowe z truskawkami, marmoladą lub bez nadzienia, do dżemu, konfitury czy twarożku.

Przepis na bułeczki z truskawkami

Składniki:

20 g świeżych drożdży lub 7 g suchych

2 łyżki mąki pszennej na zaczyn oraz 2 szklanki na ciasto

150 ml letniego mleka

3 łyżki cukru

4 łyżki roztopionego masła

1 jajko

1 żółtko do posmarowania bułeczek

400 g truskawek

Przygotowanie:

Drożdże rozpuszczamy w 2 łyżkach letniego mleka (nie może być zbyt gorące, by ich nie sparzyć, bo ciasto wtedy nie wyrośnie), 1 łyżce cukru i 2 łyżkach mąki Zaczyn odstawiamy do wyrośnięcia na 15 minut. Po tym czasie powinien urosnąć i mocno się spienić Gdy zaczyn będzie gotowy, dodajemy go do pozostałej mąki, masła, jajka i cukru. Ciasto mocno zagniatamy – powinno być klejące, ale niezbyt luźne. Odstawiamy je do wyrośnięcia w ciepłe miejsce na co najmniej godzinę. Dobrze jest przykryć je bawełnianą lub lnianą ściereczką, by ciasto mogło oddychać Po tym czasie dzielimy ciasto na 12 części. Z każdej formujemy okrągłą bułeczkę i układamy na blaszce W bułkach robimy otwór dnem niewielkiej szklanki Posypujemy go bułką tartą i wkładamy obrane z szypułek truskawki Całość możemy obsypać jeszcze kruszonką (opcja dodatkowa: 5 łyżek mąki mieszamy z 5 łyżkami cukru, 1 opakowaniem cukru waniliowego i 5 łyżkami masła) Bułeczki odstawiamy do wyrośnięcia na kolejne 20 minut Po tym czasie wstawiamy je do piekarnika rozgrzanego wcześniej do 180 stopni. Pieczemy 25 minut do czasu aż bułki się zarumienią Smacznego!

Bułeczki z marmoladą

Składniki:

20 g świeżych drożdży lub 7 g suchych

2 łyżki mąki pszennej na zaczyn i 2 szklanki na ciasto

150 ml letniego mleka

4 łyżki roztopionego masła

1 jajko

5 łyżek cukru

1 żółtko do posmarowania bułeczek

Przygotowanie:

Ciasto przyrządzamy dokładnie tak samo jak w przepisie powyżej Gdy bułeczki wyrosną, każdą z nich nadziewamy łyżką stołową marmolady Zalepiamy bułeczki i odstawiamy na blachę do wyrośnięcia na 20 minut Gotowe bułeczki smarujemy roztrzepanym żółtkiem, żeby się zarumieniły Pieczemy w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 25 minut Smacznego!

Bułeczki bez nadzienia

Bułeczki bez nadzienia przygotowuje się jak najszybciej. Nie trzeba dodatkowo czekać aż wyrosną, wystarczy przygotować ciasto i zaczyn, a gotowe bułki posypać kruszonką, rodzynkami lub płatkami czekolady.

Składniki:

25 g świeżych drożdży lub 7 g suchych

2 łyżki mąki pszennej na zaczyn i 2 duże szklanki (0,5 kg) mąki na ciasto

4 żółtka

6 łyżek masła lub margaryny do pieczenia

1 szklanka mleka

bakalie lub czekolada do obsypania bułek

Przygotowanie:

Drożdże zagniatamy na zaczyn z 2 łyżkami mąki, 2 łyżkami letniego mleka i 1 łyżką cukru Odstawiamy na 15 minut do wyrośnięcia w ciepłe miejsce Dodajemy mąkę, żółtka, masło, resztę mleka i zagniatamy ciasto Odstawiamy je co najmniej na godzinę do wyrośnięcia Z ciasta formujemy 12-16 bułeczek, w zależności od tego, czy lubimy mniejsze czy większe Posypujemy bądź nadziewamy rodzynkami i czekoladą Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy przez 25 minut w temperaturze 180 stopni Bułeczki możemy jeść w całości lub z dodatkiem dżemu, konfitury albo twarożku Smacznego!

