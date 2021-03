Czym zastąpić mąkę pszenną? Poznaj zamienniki mąki

Mąka pszenna produkowana jest z pszenicy. Wykorzystuje się ją do produkcji wypieków: pieczywa, ciast, pierogów, klusek, makaronów, pizzy, sosów. Mąka pszenna zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy, żelazo i minerały, jednak oprócz tego ma też kilka wad, które sprawiają, że nie powinniśmy jej często spożywać.

Czy mąka pszenna szkodzi?

Mąka pszenna zawiera skrobię i gluten. Ten pierwszy składnik sprawia, że regularnie spożywana odpowiada za przybieranie na wadze, a ten drugi może wywoływać alergie pokarmowe. Nietolerancja glutenu może objawiać się wysypką, pokrzywką, zapaleniem skóry, bólami brzucha, a nawet problemami z układem rozrodczym, endokrynnym, krwionośnym.

Zbyt częste spożywanie białej mąki może również doprowadzać do zaparć i problemów z jelitami. Mąka pszenna działa jak zapychacz, dlatego wykorzystując ją w kuchni, powinniśmy równoważyć ją z produktami bogatymi w błonnik.

To wszystko sprawia, że warto czasem rozważyć zastąpienie mąki pszennej zamiennikami.

Czym zastąpić mąkę?

Mąkę pszenną możemy zastąpić innymi rodzajami mąki, np. mąką owsianą, mąką jaglaną, mąką gryczaną, mąką migdałową, mąką kukurydzianą, ziemniaczaną. Niektóre z tych mąk również zawierają gluten, dlatego warto przyjrzeć się im bliżej i sprawdzić, jakie mają wartości i do czego ich używać.

Mąka owsiana

Mąka owsiana najczęściej bywa mieszana z mąką pszenną – i to już wystarczy, by podnieść walory zdrowotne wypieku. Mąka owsiana jest grubsza niż pszenna, dlatego bez dodatku białej mąki ciasto nie wyrośnie. Zawiera dużo błonnika i białka, jest bogata w kwas foliowy, witaminy z grupy B, minerały, magnez, żelazo. Docenia się ją za zbawienne działanie na układ pokarmowy: pomaga zachować zdrową florę bakteryjną, redukuje poziom złego cholesterolu. chroni przed rozwojem nowotworu jelita grubego. Mąka owsiana nie zawiera glutenu, ale w jej składzie znajdują się aweniny, które u części osób mogą wywoływać objawy nietolerancji pokarmowej.

Mąka jaglana

Mąka jaglana powstaje z ziaren prosa. Zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy, błonnik, białko, sole mineralne, magnez, żelazo, fosfor, mangan. Dzięki dużej zawartości błonnika poprawia funkcjonowanie układu pokarmowego, wspomaga pracę wątroby, obniża poziom cholesterolu, redukuje nadciśnienie. Mąkę jaglaną można wykorzystać do naleśników, pierogów, ciast, a nawet gofrów. Nie zawiera glutenu.

Mąka gryczana

Mąka gryczana przypomina w smaku kaszę gryczaną. Jest bogata w witaminy z grupy B, zawiera witaminę C, fosfor, żelazo, cynk, miedź, magnez. Świetnie redukuje poziom cukru we krwi. Wykorzystuje się ją do wypieku ciast, przygotowania naleśników, placków, pierogów, a nawet chleba. Nie zawiera glutenu.

Mąka kukurydziana

Mąka kukurydziana powstaje z ziaren kukurydzy. Zawiera witaminy z grupy B, witaminy A, E, błonnik, potas, selen. W kuchni meksykańskiej wykorzystuje się ją do wyrobu tortilli. W Polsce wykorzystuje się ją jako składnik placuszków dla dzieci, naleśników, ciast (najlepiej mieszać ją z mąką ziemniaczaną). Można nią zagęszczać zupy i sosy. Nie zawiera glutenu.

Mąka migdałowa

Mąka migdałowa powstaje przez zmielenie migdałów. Zawiera witaminy z grupy B, E, selen, magnez, wapń, antyoksydanty, które regulują ciśnienie krwi i chronią organizm przed działaniem wolnych rodników. Obniża również poziom cholesterolu i niweluje ryzyko zachorowania na cukrzycę. Świetnie nadaje się do przygotowania placków, naleśników, deserów, ciast. Nie zawiera glutenu.

Mąka ziemniaczana

Produkuje się ją z ziemniaków. Zawiera witaminy B6, C, magnez, wapń, potas. Mąka ziemniaczana jest kaloryczna (w 100 g znajduje się 360 kcal), ale lekkostrawna. Wykorzystywana jest do przygotowywania placków ziemniaczanych, pyz, klusek, kisielu, placków i naleśników (w połączeniu z innymi rodzajami mąki, np. kukurydzianą). Nie zawiera glutenu.

