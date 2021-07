Smaki lata: Knedle z truskawkami w bułce tartej i cynamonie

Knedle z owocami wielu osobom kojarzą się ze smakiem dzieciństwa, wakacjami u babci, latem... Dlaczego by nie odtworzyć takich smaków w swoim domu? Zwłaszcza jeśli trwa sezon na truskawki, a my uwielbiamy obiady własnej roboty.

Przepis na knedle z truskawkami w bułce tartej i cynamonie

Składniki:

12 – 14 dużych truskawek

Ciasto twarogowe:

250 g mąki

250 g twarogu

30 g masła

1 jajko

1 żółtko

szczypta soli

30 g cukru

Bułka cynamonowa:

1 łyżka masła

2 łyżki cukru

½ łyżeczki cynamonu

100 g bułki tartej

Sposób przygotowania:

Zagnieć mąkę, twaróg, jajko, żółtko, sól i cukier na ciasto. Ciasto zroluj w formę bagietki. Następnie pokrój rulon ciasta na równe kawałki. Na każdy kawałek ciasta połóż truskawkę. Owiń ciasto wokół truskawki, formując knedle. Zagotuj garnek wody, dosypując szczyptę soli. Do wrzącej wody włóż knedle, gotują ok. 10 minut. W międzyczasie podsmaż bułkę tartą na maśle, cukrze i cynamonie. Wyjmij knedle z wody, odsącz i obtocz w bułce tartej.

Smacznego!

Dlaczego warto spożywać truskawki?

Truskawki to prawdziwa bomba witaminowa. Te owoce są bogate w kwas foliowy, witaminę C i K, potas, wapń, żelazo i przeciwutleniacze. Pobudzają układ trawienny, pracę jelit i znakomicie przyspieszają trawienie. Zawierają dużo wody, dlatego poleca się spożywać je w upały, kiedy organizm potrzebuje często się nawadniać. Można jeść je w formie surowej, koktajli na bazie jogurtów czy kefirów, dipów do makaronu, a także deserów, np. galaretek czy ciast. Dodatkowo można spożywać je na diecie odchudzającej – bez dodatku cukru mają niewiele kalorii, a zarazem pyszny smak.

