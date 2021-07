Placki z cukinii: 3 proste przepisy na zdrowy, wakacyjny obiad

Placki z cukinii to pomysł na pyszny wakacyjny obiad. Są zdrowe, zawierają dużo witamin i mogą zastąpić tradycyjne placki ziemniaczane. Jak je zrobić?

Cukinia letnią królową warzyw

Cukinia to warzywo polecane zarówno małym dzieciom, jak i alergikom oraz osobom, które dbają o linię. Jest bardzo zdrowa, zawiera witaminy z grupy B, kwas foliowy, witaminę A, witaminę C, K i witaminę PP, żelazo, wapń, sód magnez, potas, jod.

Cukinia jest lekkostrawna, dlatego świetnie sprawdza się latem, gdy wysokie temperatury zniechęcają nas do przygotowywania obfitych posiłków. Można ją wykorzystać nie tylko do placków, ale również do wakacyjnych sałatek, sosów, dipów, szaszłyków na grilla. Świetnym pomysłem jest wydrążenie warzyw i upieczenie ich z farszem w środku.

Czy placki są zdrowe?

Placki z cukinii wspomagają pracę układu trawiennego, o ile nie są smażone na głębokim tłuszczu. Zapobiegają wrzodom i niestrawności, pomagają łagodzić stany zapalne i nieżyty. Wspomagają też trawienie i metabolizm.

Cukinia ma właściwości alkalizujące, dlatego wykorzystuje się ją do odkwaszenia organizmu. Pomaga pozbyć się z organizmu szkodliwych substancji i oczyścić go z toksyn. Dodatkowo ma niski indeks glikemiczny, więc mogą ją jeść cukrzycy.

Pomysł na letni na obiad

Placki z cukinii to prosty pomysł na szybki obiad. Są zdrowe i lekkostrawne, świetnie komponują się z zarówno z gulaszem, jak i z samym dipem jogurtowo-ogórkowym czy sosem tzatziki. Można je zjeść w domu, zabrać do pracy czy na piknik. Jak je zrobić?

Przepis na placki z cebulą

Placki z cukinią można przygotować w prostej wersji z cebulą i natką pietruszki. Chrupiące i złote placki sprawdzą się zarówno jedzone samodzielnie, jak i z dodatkami w postaci ulubionych sosów lub dipów.

Składniki:

1 średnia cukinia

pół małej cebuli

4 łyżki mąki pszennej

1 łyżka mleka

1 jajko

Przygotowanie:

Cukinię obieramy ze skórki i ścieramy na tarce. Odstawiamy, czekając aż puści wodę. To ważne, bo nieodcedzona cukinia sprawi, że ciasto będzie wodniste, a placki rozleją się na patelni. Warto zawsze wcześniej ją przygotować i poczekać około 30 minut aż puści wodę Cebulę obieramy i kroimy w drobną kostkę Mąkę, mieszamy z mlekiem, jajkiem, cebulą i odsączoną cukinią Smażymy na rozgrzanej patelni z odrobiną tłuszczu Podajemy z natką pietruszki lub chłodnym orzeźwiającym dipem

Wegańskie placki

Placki z cukinii można również przygotować w wersji wegańskiej. Są zdrowsze, zawierają więcej składników odżywczych i mikroelementów. Jak je zrobić?

Składniki:

1 średnia cukinia

3 łyżki mąki jaglanej lub z ciecierzycy

1 łyżka mleka roślinnego, np. owsianego lub migdałowego

Przygotowanie:

Cukinię obieramy i ścieramy na tarce. Odcedzamy z wody Mąkę mieszamy z mlekiem roślinnym i startą cukinią Smażymy na rozgrzanej patelni z odrobiną oleju kokosowego

Wskazówka:

Do tych prostych placków możemy przygotować dip na bazie jogurtu kokosowego naturalnego lub sojowego. Wystarczy dodać do niego startego ogórka i posiekany drobno ząbek czosnku. Dodatek koperku nada całości świeżego smaku.

Placki z łososiem i serem feta

Placki z cukinii można również przygotować z wędzonym łososiem. To dobry pomysł na letnią kolację.

Składniki:

1 średnia cukinia

4 łyżki mąki

2 łyżki mleka

1 jajko

1 paczka wędzonego łososia (100 g)

1/4 opakowania sera feta

Przygotowanie:

Cukinię obieramy ze skórki i ścieramy na tarce Odcedzoną z wody cukinię mieszamy z mąką, mlekiem i jajkiem Smażymy na rozgrzanej patelni Podajemy z plastrem wędzonego łososia, pokruszonym serem feta i natką pietruszki

