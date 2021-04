Indeks glikemiczny pokarmów powinien interesować nie tylko cukrzyków. Co to jest?

Indeks glikemiczny powinien być dla każdego z nas ważnym wskaźnikiem, bo dzięki niemu możemy dowiedzieć się, w jaki sposób konkretny produkt wpłynie na stężenie glukozy we krwi. To bardzo ważne, go nagłe wahania poziomu glukozy, które pojawiają się po zjedzeniu niektórych pokarmów, prowadzą do rozwoju poważnych chorób.

Indeks glikemiczny pokarmów jest jednym ze sposobów klasyfikacji żywności. Dzięki niemu możemy dowiedzieć się, jak szybko wzrośnie poziom cukru we krwi po zjedzeniu określonego pokarmów w porównaniu do jego wzrostu po spożyciu czystej glukozy, której IG wynosi 100. Choć wydaje się to nieco zawiłe, to najprościej rzecz ujmując, IG pokarmów jest wskaźnikiem, który pozwala wybierać nam zdrową, wartościową żywność.

Co to jest indeks glikemiczny?

Poziom glikemii, czyli poziom cukru we krwi, jest ważnym wskaźnikiem diagnostycznym, który pozwala wykryć m.in. cukrzycę. Nadmierny wzrost poziomu glukozy we krwi wiąże się z koniecznością wyprodukowania przez organizm większej ilości insuliny. To powoduje pewne problemy i sprzyja rozwojowi schorzeń powiązanych ze stosowaniem niewłaściwie skomponowanej diety. Indeks glikemiczny pokarmów pozwala nam określić tempo trawienia węglowodanów i ma związek z rodzajem spożywanej żywności. Produkty spożywcze, które są nadmiernie przetworzone, cechują się zwykle wysokim indeksem glikemicznym, co ma związek z wysoką zawartością węglowodanów prostych.

IG produktów spożywczych może zmieniać się na skutek ich przetwarzania. Im bardziej naturalne i mniej przetworzone produkty spożywcze, tym mamy do czynienia z niższym indeksem glikemicznym. Indeks glikemiczny pokarmów ma wpływ na tempo przyswajania glukozy z pożywienia oraz jej trawienia, jak również wpływa na przebieg mechanizmów magazynowania tkanki tłuszczowej.

Żywność klasyfikowana jest względem indeksu glikemicznego na trzy grupy. Wyróżniamy niski, średni i wysoki indeks glikemiczny. Niski indeks glikemiczny (mniejszy lub równy 55) oznacza, że po spożyciu danego produktu glukoza będzie trawiona przez dłuższy czas, co spowoduje długie uczucie sytości. Wysoki indeks glikemiczny (mniejszy lub równy 70) powoduje, że glukoza przyswajana jest bardzo szybko, zapewniając jedynie chwilowe uczucie sytości. Średni indeks glikemiczny (56-69) wskazuje na to, że mamy do czynienia z żywnością, która powinna być spożywana z umiarem.

Produkty o niskim indeksie glikemicznym

Produkty o niskim indeksie glikemicznym pozwalają dbać o zdrowie i zapewniają długotrwałe uczucie sytości. Po ich spożyciu nie następuje nagły wyrzut insuliny, co jest bardzo korzystne dla zdrowia, samopoczucia i wyglądu naszej sylwetki. Niski indeks glikemiczny ma większość surowych warzyw oraz niektóre owoce, jednak w tym przypadku częściej mamy do czynienia ze średnim i wysokim IG. Co ważne: owoce cechują się innym indeksem glikemicznym w zależności od stopnia ich dojrzałości. Pod wpływem przetwarzania żywności np. jej smażenia IG produktów spożywczych może znacząco się zwiększyć. Do produktów spożywczych o niskim indeksie glikemicznym zaliczamy także m.in. produkty pełnoziarniste, niektóre naturalne soki, ugotowany al dente makaron i makaron razowy, nasiona roślin strączkowych.

Dieta o niskim indeksie glikemicznym to polecany przez dietetyków sposób na szczupłą sylwetkę oraz dobre zdrowie.

Produkty o wysokim indeksie glikemicznym

Do często i chętnie spożywanych produktów o wysokim IG możemy zaliczyć m.in. przejrzałe owoce, białe pieczywo pszenne, smażone ziemniaki, napoje alkoholowe, napoje gazowane, słodycze, wyroby cukiernicze, słodkie i słone przekąski, słodzone soki i napoje owocowe, a także gotowaną marchew, bób i płatki kukurydziane.

Jak sprawdzić indeks glikemiczny?

Tabele pozwalające sprawdzić IG różnych pokarmów są dostępne w Internecie i naprawdę warto z nich korzystać. Dzięki odpowiedniemu komponowaniu codziennego jadłospisu możemy nie tylko dostarczyć do organizmu niezbędne mu związki odżywcze, ale także chronić się m.in. przed poważnymi schorzeniami trzustki, nadwagą i otyłością.

Czytaj też:

Chcesz jeść lepiej? To wcale nie jest takie trudne