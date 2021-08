Jak w 2 minuty zrobić zdrowy majonez z... awokado? Fenomenalny przepis

Niech się schowa popularne guacamole – majonez z awokado to dopiero mistrzostwo! Pełne cennych składników odżywczych awokado sprawia, że tradycyjny majonez nabiera wyjątkowej głębi smaku, a na dodatek taki dodatek (nomen omen) może nam tylko wyjść na zdrowie.

Miąższ awokado ma 4 razy większą wartość odżywczą niż jakikolwiek inny owoc i w ogóle nie zawiera cholesterolu (za to redukuje poziom „złej” frakcji LDL). Kryje w sobie za to sporo roślinnych fitosteroli. Jest też bogaty w wartościowe jednonienasycone kwasy tłuszczowe i ma bardzo dobry stosunek wielonienasyconych kwasów omega-3 do omega-6.

W 100 g awokado jest aż 485 mg potasu, który przyczynia się do obniżenia poziomu ciśnienia krwi. Znajdziemy w nim też sporo kwasu foliowego, a także miedź, fosfor, żelazo, witaminę A, C, K, E oraz wit. z grupy B. Roślina ta działa kojąco na cały układ nerwowy, a dzięki zawartemu w niej błonnikowi sprawia, że szybko stajemy się syci i łatwiej utrzymać nam prawidłową masę ciała.

Nawet z jednej połówki awokado i kilku innych składników w mgnieniu oka można stworzyć wyśmienity majonez, który z powodzeniem mogą stosować nawet osoby będące na diecie ketogenicznej.

Jeśli nie chcecie stosować jajek, to w wersji wegańskiej można zastąpić je... odrobiną roślinnego mleka lub gęstym jogurtem. Poniżej przedstawiamy 2 sposoby na przygotowanie wyśmienitego przysmaku z awokado.

Prosty przepis na majonez z awokado

Składniki:

dojrzałe awokado przekrojone na pół i pozbawione pestki

drobno starta skórka z limonki + odrobina soku wyciśniętego z tego owocu

olej z awokado (około jednej filiżanki)

2 jajka

1 łyżka stołowa musztardy Dijon

sól i pieprz do smaku

Zaczynamy od przekrojenia wymytego awokado i usunięcia z niego pestki. Za pomocą łyżki wydrążamy miąższ i kroimy go na plasterki (wystarczy użyć połówkę, ale wedle uznania można zużyć awokado w całości).

Potem za pomocą drobnej tarki ścieramy dokładnie wymytą skórkę świeżej limonki i przekrawamy owoc na połówki, z których później wyciśniemy sok.

W osobnym naczyniu rozbijamy jajka i oddzielamy żółtka od białek. Do 2 żółtek dodajemy łyżkę stołową musztardy i zaczynamy wszystko miksować na wolnych obrotach stopniowo dodając olej z awokado.

Kiedy masa nieco zgęstnieje i nabierze jednolitej konsystencji, dodajemy ulubione przyprawy (zwłaszcza sól i pieprz) oraz startą wcześniej skórkę limonki oraz sok z tego owocu.

Na koniec dokładamy pokrojone w plasterki awokado i znów miksujemy. Gotowy majonez przekładamy do osobnego słoiczka (najlepiej z zamknięciem) i wkładamy do lodówki, by się nieco schłodził. Smacznego!

Przepis na wegański majonez z awokado (bez jajek)

Czytaj też:

Dlaczego awokado jest zdrowe? Oto lista właściwości, o których warto wiedziećCzytaj też:

Najzdrowsza przekąska na lato – jak zrobić guacamole w... 2 minuty?