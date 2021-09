Jak zrobić bezglutenowe ciasto śliwkowe? Błyskawiczny przepis dla wegan (i nie tylko)

Jak zrobić ciasto śliwkowe, którym mogą zajadać się zarówno weganie (niejedzący jajek ani żadnych produktów odzwierzęcych), jak i osoby cierpiące na celiakię, których dieta musi składać się z pokarmów bez glutenu? Będziecie zaskoczeni, jakie to proste, a banalnie łatwy przepis może stać się hitem tegorocznego sezonu na te wyjątkowo smaczne i pożywne owoce.

Ciasto ze śliwek bez glutenu. Najprostszy przepis bez jajek (odpowiedni dla wegan)

Przepis: Bezglutenowe ciasto ze śliwkami Wegański przepis Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegańska Liczba porcji 1 Liczba kalorii 75 Składniki 250 g bezglutenowej mąki

100 g ksylitolu

1 łyżka stołowa cynamonu

1 łyżeczka sody oczyszczonej

1 łyżeczka proszku do pieczenia

150 ml mleczka kokosowego

1 drobno rozgnieciony banan

1 łyżka soku z cytryny

4 dorodne świeże śliwki posiekane na drobne plasterki

syrop z agawy lub z daktyli do polania na wierzch

Zaczynamy od wymieszania łyżką sypkich składników, do których dodajemy mleko kokosowe oraz rozgniecionego banana, a także odrobinę soku z cytryny i dokładnie wszystko miksujemy na gładką masę.

Na spód blaszki wyłożonej pergaminem wykładamy obok siebie pokrojone na plasterki śliwki i pokrywamy je wyrobioną wcześniej masą. Wierzch ciasta wygładzamy łyżką i wkładamy na 30 minut do piekarnika rozgrzanego do temperatury 180 stopni Celsjusza.

Upieczone ciasto przekładamy do góry dnem w taki sposób, by śliwki były na wierzchu i zdejmujemy ze spodu pergamin. Jeśli chcemy, by bezglutenowy deser był jeszcze słodszy, to możemy polać go ulubionym zamiennikiem cukru – syropem z agawy lub stewią w płynie. Po ostygnięciu śliwkowy smakołyk nadaje się do spożycia. Smacznego!

