Szybkie i zdrowe ciastka z... ciecierzycy. Zawsze się udają

Te ciasteczka są bardzo proste do wykonania. Ale co najważniejsze, ich skład to samo zdrowie. Takie ciastka sprawdzą się jako dodatek do kawy, można je spakować dziecku jako słodką przekąskę do szkoły, ale też zabrać na długą wycieczkę czy trening i potraktować jako własnej roboty baton energetyczny. Ich podstawą są ciecierzyca i dodające charakteru masło orzechowe.

Zdrowotne zalety ciecierzycy

Ciecierzyca czy inaczej cieciorka to roślina strączkowa. Jest bogata w białko (stąd jej ogromna popularność w dietach bezmięsnych), zawiera witaminy A, C, E i witaminy z grupy B. Ponadto to źródło wielu mikroelementów, m.in. żelaza, fosforu, wapnia, magnezu i potasu. Włączenie cieciorki do diety przynosi wiele korzyści.

cieciorka może zmniejszać ryzyko chorób nowotworowych

zawarte w niej witaminy i mikroelementy pomagają zapobiegać chorobom układu krążenia

pomaga regulować poziom glukozy we krwi

pozytywnie wpływa na pracę jelit

jest doskonałym źródłem białka i węglowodanów

Co zawiera masło orzechowe

Masło orzechowe to nic innego jak zmielone na gładko orzechy. Jeśli mówimy o produkcie, który znamy ze sklepów, to musi on zawierać minimum 90 proc. orzechów w swoim składzie (trzeba uważać na produkty, które nazywają się kremami orzechowymi). Najlepsze to takie, które nie mają żadnych dodatków i 100 proc. ich składu to orzechy. Najpopularniejsze masło orzechowe robi się z orzechów ziemnych. A te są źródłem m. in. witaminy E i witamin z grupy B, a ponadto magnezu, potasu, wapnia, fosforu, żelaza, cynku, manganu, miedzi czy selenu. Orzechy to także źródło zdrowych tłuszczów.

Proste ciastka z cieciorki dla każdego

Z połączenia cieciorki i masła orzechowego można szybko wyczarować pyszne i zdrowe ciastka. Proponujemy od razu przygotować podwójną ilość, bo ciastka znikają błyskawicznie.

Przepis: Ciasteczka z ciecierzycy i masła orzechowego Proste i zdrowe ciastka na deser i na szybką przekąskę w ciągu dnia lub podczas treningu. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 6 Składniki puszka cieciorki

5 łyżek masła orzechowego (bez soli i cukru)

1/4 szklanki syropu klonowego

pół kostki gorzkiej czekolady

szczypta soli

ekstrakt z wanilii

opcjonalnie: posiekane ulubione orzechy, płatki owsiane, pestki dyni Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCieciorkę dobrze odsącz z zalewy, czekoladę posiekaj na drobne kawałki. Zmiksuj składnikiZmiksuj cieciorkę z masłem orzechowym i syropem klonowym. Dodaj szczyptę soli i ekstrakt waniliowy. Uwaga: masa jest dosyć gęsta (słabszy blender może nie dać rady). Wmieszaj (już ręcznie) w masę kawałki czekolady. Upiecz ciasteczkaRozgrzej piekarnik do temperatury 175 stopni Celsjusza. Wyłóż blachę papierem do pieczenia i formuj ciasteczka. Masę najlepiej nabierać wilgotną łyżką, kłaść na blachę i delikatnie spłaszczać. Piecz 15-20 minut aż nabiorą złotego koloru. Potem trzeba je dobrze wystudzić. Inne warianty ciastek z cieciorkiPodstawowy przepis (cieciorka, masło orzechowe, syrop klonowy) możesz modyfikować na wiele sposobów eksperymentując z dodatkami. Zamiast czekolady, albo i razem z nią, możesz dodać do masy płatki owsiane, kakao, orzechy, ziarna, suszone owoce. Syrop klonowy można zastąpić innym słodzikiem: np. syropem z agawy lub z daktyli.

