10 pomysłów na zdrowe i smakowite przekąski do szkoły

Wszyscy wiemy, jak bardzo dzieci uwielbiają przekąski. Niestety sięgają często po ich niezdrowe wersje: batony, chipsy, żelki, cukierki. Są one wyjątkowo niezdrowe, kaloryczne i pozbawione wartościowych składników odżywczych. Często mają w składzie mnóstwo cukru, sztuczne barwniki i rafinowaną mąkę. Zapewniają krótki zastrzyk energetyczny, na dłuższą metą prowadząc do zmęczenia, senności i braku koncentracji. Co gorsza, dziecko jedząc je przestaje mieć chęć na pełnowartościowe posiłki – wypełnione białkiem, błonnikiem i zdrowym tłuszczem. Co zrobić w takiej sytuacji? Oczywiście postawić na... zdrowe przekąski!

Wyrzuć wysoko przetworzone słodycze i spakuj dziecku pełnowartościowe produkty, które zapewnią mnóstwo energii i witamin. Nie masz pomysłu, co by to mogło być? Spieszymy z listą propozycji! Są one łatwo dostępne, proste do wykonania i naprawdę smaczne. A co najważniejsze – dobre dla twojego dziecka!

Zdrowe przekąski do szkoły

Świeże owoce



To jedna z prostszych i najpopularniejszych przekąsek dla dziecka do szkoły. Wystarczy pokroić jego ulubione owoce i zamknąć w pojemniczku.



Placuszki bananowe



Placki bananowe są zdrowe, sycące i świetnie smakują z dodatkiem konfitury, owoców czy ulubionych owoców. Przygotuj je wieczorem, a rano spakuj dziecku do szkoły. Oto przepis.



Babeczki z owocami



Owoce w nieco słodszej formie? Przygotuj babeczki z małą ilością cukru, za to ze smacznymi owocami. Zainspiruj się naszymi przepisami.





Daktyle



Daktyle to kolejna słodka przekąska, która jest dobrym zamiennikiem słodyczy. Wystarczy kupić paczkę i dać dziecku do szkoły.



Granola z jogurtem



Zapakuj w dwa oddzielnie pojemniczki granolę i jogurt. Możesz dodać nieco pokrojonych owoców lub orzechów. Idealny pomysł na drugie śniadanie.



Frytki z batatów



Zdrowsza wersja uwielbianych przez dzieci frytek to zapiekane frytki z batatów. Są słodkie i niezwykle proste w przygotowaniu. Przepis znajdziesz na tej stronie.



Pankejki z borówkami



Ten przepis jest nieco bardziej czasochłonny, ale daje gwarancję wyśmienitego smaku. Pancakes z borówkami i odrobiną miodu podbiją serce niejednego dziecka.



Ciasteczka owsiane



Propozycją zdrowego wypieku będą klasyczne ciasteczka owsiane, które możesz urozmaicić dodatkiem cynamonu, gorzkiej czekolady czy rodzynek.



Koktajl owocowy



Najprostsza ze zdrowych przekąsek – owocowy koktajl – wymaga tylko zblendowania świeżych lub mrożonych owoców i połączenia ich z odrobiną wody albo mleka. Pycha!



Orzechy tygrysie



Na koniec gratka dla smakoszy: niezwykle zdrowe i bogate w błonnik orzechy tygrysie, które swoją nazwę zawdzięczają charakterystycznym prążkom. W rzeczywistości to bowiem... roślina, której bulwy przypominają orzechy.Czytaj też:

