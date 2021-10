Kremowa zupa z kalafiora. Takiej jeszcze nie jadłeś!

Kalafior to nieocenione źródło ważnych dla organizmu witamin i mikroelementów. Oprócz tego jest po prostu smaczny i można go wykorzystać na wiele sposobów. My proponujemy tym razem kremową zupę.

Dlaczego warto jeść kalafiory?

Nie bez powodu kalafior wymieniany jest na liście superfoods, a więc najzdrowszych produktów. Jedzony regularnie kalafior usprawnia metabolizm, chroni przed wolnymi rodnikami, wspiera pracę mózgu i ma działanie antynowotworowe. Sprawdzi się jako dodatek i składnik dań w diecie osób, które chcą zredukować swoją wagę.

Jak zrobić dobrą kalafiorową

Najbardziej znana kalafiorowa to zabielana śmietaną lub mlekiem zupa jarzynowa, w której kalafior gra główne skrzypce. Najprostszy krem z kalafiora można zrobić, miksując taką zupę. Ale my proponujemy coś zupełnie innego. Zagęstnikiem zupy, ale i czymś, co nada jej charakteru, są duszone w białym winie ziemniaki z cebulką. Co ważne, przygotowanie takiej zupy jest naprawdę szybkie, jeśli masz gotowy dobry bulion warzywny. Tak przygotowana zupa sprawdzi się zarówno w codziennym menu, ale możesz ją także podać, przyjmując gości. Nasza rada: duszone ziemniaki można wykorzystywać do zagęszczania innych kremowych zup (na przykład brokułowej, szpinakowej czy borowikowej). Jeśli chcesz, pod koniec duszenia możesz dodać do ziemniaków jeszcze łyżkę masła.

Przepis: Kremowa zupa z kalafiora Kremowa i sycąca kalafiorowa z dodatkiem ziemniaków i cebuli. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 15 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 kalafior

3 ziemniaki

2 cebule

1,5 l bulionu warzywnego

szklanka białego wytrawnego wina

oliwa z oliwek

posiekana natka pietruszki

sól, pieprz, gałka muszkatołowa Sposób przygotowania Przygotuj ziemniakiZiemniaki obierz i pokrój w niezbyt grube plastry. Rozgrzej oliwę na patelni. Cebulę pokrój i smaż, a stanie się szklista. Dorzuć ziemniaki, smaż kilka minut i podlej wszystko białym winem. Przykryj patelnię i duś ziemniaki, aż staną się miękkie. Jeśli płyn zbyt szybko odparuje, podlewaj winem lub bulionem. Przygotuj kalafiorKalafior podziel na różyczki, kilka z nich odłóż do dekoracji. W garnku zagotuj bulion warzywny, dodaj do niego kalafior i gotuj, aż zmięknie. Zrób kremową zupęDo bulionu z kalafiorem dodaj miękkie, duszone ziemniaki i cebulę. Wrzuć do garnka całą zawartość patelni. Całość zmiksuj na gładki krem, dopraw solą, pieprzem i gałką muszkatołową. Podaj zupęNa patelni zrumień pozostawione różyczki kalafiora. Zupę nalej do misek, skrop oliwą z oliwek, ułóż na wierzchu różyczki kalafiora i posyp natką pietruszki.

