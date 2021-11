Kremowe zupy są idealne na jesień i zimę. Pełne warzyw, treściwe, rozgrzewające i zdrowe. Dobra zupa krem musi mieć jednak odpowiednią gęstość.

Jak zrobić zupę krem?

Tak naprawdę to nie ma nic prostszego. Gotujesz zupę z ulubionych produktów, a następnie miksujesz na gładko. Do zrobienia takich zup idealnie nadają się warzywa, przede wszystkim kalafior, ziemniaki i inne białe warzywa, brokuły, szpinak, pomidory, marchew czy dynia. Krem można zrobić także z dowolnych grzybów. Przed zmiksowaniem trzeba wyjąć z zupy kulki ziela angielskiego czy listki laurowe. A co jeśli konsystencja nie jest odpowiednio gęsta?

Jak zagęścić zupę krem?

Poznaj trzy nietypowe sposoby na zagęszczenie kremowych zup. Wystarczy dodać jeden z tych składników.

Kasza jaglana



To jeden z najzdrowszych produktów, jaki można wykorzystać do zagęszczenia zupy. Będzie pasować niemal do każdej kremowej zupy z warzyw. Doskonale skomponuje się z zupami z białych i zielonych warzyw. Wystarczy razem z zupą zblendować ugotowana wcześniej kaszę jaglaną.



Ziemniaki



To idealny zagęstnik do kremowych zup. Tak naprawdę wystarczy dodać dwa ziemniaki i gotować razem z zupą, a następnie zmiksować. Jesli chcesz nie tylko zagęścić zupę, ale jednocześnie podkręcić jej smak, dodaj wcześniej uduszone do miękkości ziemniaki z cebulką i białym winem. Sprawdź jak to zrobić w naszym przepisie na krem z kalafiora.



Ser



To jeden z najbardziej smakowitych sposobów na zagęszczanie zup. Możesz wykorzystać tu ulubiony ser topiony, ale też np. serek mascarpone. Ten ostatni sprawdzi się doskonale w pomidorowej. Ser topiony podkręci smak i zagęści zupy grzybowe, z białych warzyw, ale też brokułową, szpinakową czy dyniową. Wystarczy zmiksować ser razem z zupą.

Czym jeszcze można zagęścić zupę?

Doskonałym zagęstnikiem, często używanym przez profesjonalnych kucharzy, jest masło. Wystarczy dodać łyżkę do zupy przed zmiksowaniem. Masło doda smaku, ale też zwiększy kaloryczność zupy. Możesz też wykorzystać śmietankę lub mleko kokosowe. Jeśli nie chcesz dodawać do zupy niczego, poza tym, co masz już w garnku, zadbaj o to, aby odparować jak najwięcej płynu przed samym miksowaniem.

Czytaj też:

