5 sposobów na przygotowanie masła smakowego w domu

Od pikantnych po słodkie, oto kilka prostych przepisów na masło smakowe, które można przygotować w domu!

Jak przygotować masło smakowe w domu?

Aby to zrobić, upewnij się, że kupione masło ma temperaturę pokojową. Następnie wymieszaj je razem ze składnikami w misce gumową szpatułką. Po dokładnym wymieszaniu przenieś je na kawałek papieru do pieczenia. Zwiń go w kłodę, a następnie skręć końce papieru pergaminowego, aby go uformować. Przed użyciem wstaw do lodówki na co najmniej 2 godziny.

1. Masło miodowe

Nic nie przebije połączenia słonego i słodkiego, czyli dokładnie to, co dostajesz dzięki tej klasycznej kombinacji. Miodowe masło bardzo dobrze łączy się z domowymi ciasteczkami, lub nawet chrupiącym kurczakiem domowej roboty.

Składniki:

1 kawałek masła

2 łyżki miodu

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

2. Masło z dyni

Dynia to nie tylko dodatek do jesiennego latte czy ciasta! W rzeczywistości puszkę dyni można wykorzystać do wielu różnych przepisów, a masło z pewnością jest jednym z nich. Rozprowadź masło z przyprawami dyniowymi na maślanych naleśnikach lub gofrach.

Składniki:

1 kawałek masła



2 łyżki puree z dyni

1 łyżeczka przyprawy do dyni

1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego

3. Masło czosnkowo-ziołowe

Chociaż istnieje wiele różnych przepisów, ten jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywany. Masło czosnkowo-ziołowe spotykamy w pieczywie, z purée ziemniaczanym i na wielu innych potrawach. Teraz możesz z łatwością zrobić je samemu.

Składniki:

1 kawałek masła

2 łyżki świeżej pietruszki, drobno posiekanej

1 łyżeczka świeżego tymianku, drobno posiekana

1 łyżeczka świeżego rozmarynu, drobno posiekana

2 ząbki czosnku, posiekane

4. Masło klonowe

Masło klonowe można rozsmarować na naleśnikach – to wydaje się być idealnym połączeniem. Ale masło to bardzo dobrze łączy się też z ciepłymi kromkami chleba lub rogalikami.

Składniki:

1 kawałek masła

2 łyżki syropu klonowego

1/2 łyżeczki cynamonu

5. Masło cytrynowo-szczypiorkowe

Jeśli uwielbiasz grillować, to masło z cytryny i szczypiorku będzie twoim najlepszym przyjacielem. Ciesz się grillowanym kurczakiem, rybą lub kanapką ze stekiem z tym smakowym masłem rozsmarowanym na tostowej bułce.

Składniki:

1 kawałek masła

1 łyżka soku z cytryny

1 łyżeczka suszonego szczypiorku

1 łyżeczka startej skórki cytryny

Smacznego!