Zdrowy obiad zrobisz w pół godziny. Prosty przepis na zapiekankę z pomidorami

To danie przygotujesz w pół godziny. Jest świetnym pomysłem na zdrowy obiad dla rodziny, albo awaryjną kolację, kiedy niespodziewanie wpadną znajomi. Wystarczy mieć w domowej spiżarni makaron, pomidory i ser.

Jak zrobić dobrą zapiekankę?

Warto poświęcić kilka minut i samodzielnie przygotować pomidorowy sos doprawiony czosnkiem i cebulą. Jeśli jednak cenna jest dla ciebie każda minuta, to można wykorzystać pomidory w puszce już doprawione ziołami czy czosnkiem. Można takie kupić w większości marketów. Do zapiekanki możesz dodać ulubiony makaron. W najzdrowszej wersji będzie to makaron pełnoziarnisty. Mozzarellę możesz zastąpić innymi serami, albo zrobić serowy miks. Do zapiekanki z pomidorami będzie pasować także ser feta.

Właściwości zdrowotne pomidorów

Pomidory warto jeść w każdej postaci. W okresie jesienno-zimowym, kiedy trudno o świeże pomidory dobrej jakości, można sięgać po pomidorowe przetwory. Są bogate w witaminy, ale też błonnik, sód, potas, magnez czy żelazo. Wspomagają pracę układu odpornościowego, regulują ciśnienie krwi, wspierają pracę serca i układu trawiennego. Poprawiają humor i mają pozytywny wpływ na wygląd i zdrowie skóry.

Przepis: Makaronowa zapiekanka z pomidorami i serem Lekką i sycącą zapiekankę można podać na obiad. Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 18 min. Liczba porcji 4 Składniki 500 g ulubionego makaronu

2 puszki pomidorów krojonych

200 g pomidorków koktajlowych

200 g sera mozzarella

5 ząbków czosnku

1 cebula

świeża bazylia, sól, pieprz

2 łyżki oliwy Sposób przygotowania Przygotuj składnikiMakaron ugotuj al dente. Pomidory koktajlowe umyj. Mozzarellę pokrój na plastry. Zrób sos pomidorowyNa oliwie podsmaż krótko posiekane drobno czosnek i cebulę. Dodaj pomidory z puszki, dopraw solą i pieprzem. Gotuj kilka minut. Przygotuj zapiekankęSos pomidorowy wymieszaj z makaronem i wyłóż do naczynia żaroodpornego. Ułóż na makaronie plastry sera i całe pomidorki. Posyp częścią bazylii. Zapiekaj, aż ser się rozpuści i lekko zrumieni (ok. 15-20 minut) w temperaturze 180 stopni Celsjusza. Podawaj zapiekankę udekorowaną świeżą bazylią.

