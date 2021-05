Bazylia: dodatek do dań kuchni włoskiej, który pomaga na niestrawność

Bazylia to intensywnie pachnące zioło, które nadaje smak wielu potrawom kuchni włoskiej. Trudno wyobrazić sobie spaghetti, pizzę, focaccię, pastę czy krem z pomidorów bez tego aromatycznego dodatku. Warto jednak wiedzieć, że bazylia nie tylko pysznie smakuje, ale również dobroczynnie działa na nasz układ trawienny.

Bazylia – co to za zioło?

Bazylia uprawiana jest od wieków. Ceniono ją zarówno w starożytnym Egipcie, jak i Grecji czy Rzymie. Kiedyś uważano, że stanowi ona talizman przeciwko bazyliszkowi (stąd nazwa rośliny). Do Polski trafiła jednak dopiero w XVI wieku.

Dziś jest szeroko uprawiana w naszym kraju. Można ją sadzić do gruntu w przydomowym ogródku, można również uprawiać w doniczce w kuchni czy na balkonie. Roślina ta jest ceniona nie tylko za swoje walory smakowe, ale również za wygląd. Soczystozielone i gęste liście są ozdobą niejednego parapetu.

Bazylia w kuchni

Aromatyczne liście bazylii stanowią dodatek do wielu dań. Nadadzą smaku zapiekankom, kremom, sałatkom, a nawet... deserom! Świetnie współgrają z wszelkimi makaronami, wzbogacając smak sosów.

Liście bazylii warto dodawać do potraw pod koniec gotowania, by nie zniszczyć ich walorów odżywczych i nie stracić witamin oraz mikroelementów. Gdy je rozdrobnimy, będą bardzo intensywnie pachniały. W takiej postaci możemy posypać nimi pasty kanapkowe, sałatki, pieczywo. Możemy też z niej przyrządzić pesto – przepyszną pastę z bazylii, czosnku, orzeszków piniowych, oliwy i parmezanu.

Właściwości bazylii

Bazylia to bardzo zdrowe zioło, które oprócz cennego olejku, zawiera:

witaminę A

witaminę B2

witaminę C

witaminę E



kwas foliowy

potas

magnez

sód

żelazo



cynk

miedź

Warto włączyć ją do swojej kuchni, by poprawić odporność, wspomóc pracę układu nerwowego, pamięć, koncentrację. Spożywanie bazylii dostarcza również składników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania układu krwionośnego. Wspomaga pracę serca, zapobiega chorobom sercowo-naczyniowym, miażdżycy, nadciśnieniu.

Bazylia na trawienie

Zioło to ceni się także ze względu na jego właściwości regulujące pracę układu trawiennego. Reguluje pracę przemiany materii, zwalcza niestrawność i wzdęcia. Jej silny aromat pomaga również zredukować nudności i wymioty. Bazylię stosuje się także jako środek wzmagający apetyt.

Bazylia na migreny

Liście bazylii mają bardzo silny aromat i działają przeciwzapalnie. Mogą pomóc ukoić silny ból głowy, migrenę, ból zęba czy brzucha. Ze względu na ich rozgrzewające działanie wykorzystuje się je również w przeziębieniu.

Bazylia na... nerwy

Nie każdy wie, ale bazylia ma działanie wyciszające. Koi nerwy i uspokaja, redukuje stres, działając trochę jak melisa. Można ją dodać do kolacji, by zapewnić sobie spokojny sen. Dzięki zawartości magnezu i witamin z grupy B, zioło to znakomicie poprawia pracę układu nerwowego, zapobiegając również zaburzeniom nastroju, rozdrażnieniu, apatii czy stanom depresyjnym.

Bazylia na owady

Olejek, który wytwarza zioło, jest bardzo aromatyczny i ma działanie odstraszające owady. Warto więc postawić doniczkę na parapecie lub na balkonie, by odstraszyć komary, meszki i muszki.

Przepis na pesto z bazylii

Pesto z bazylii znakomicie sprawdzi się jako przystawka przed kolacją. Ze świeżym pieczywem lub bagietką, mięsem, a nawet rybą będzie smakowało wyśmienicie. Jak je zrobić?

Składniki

1 doniczka świeżej bazylii

1 ząbek czosnku

20 g orzeszków piniowych (lub innych orzechów)

50 ml oliwy z oliwek

3 łyżki startego parmezanu

Przygotowanie

Bazylię myjemy i osuszamy

Czosnek obieramy i wyciskamy przez praskę

Wszystkie składniki ucieramy w moździerzu. Jeśli nie mamy moździerza, możemy je również zblendować.

Dodajemy oliwę z oliwek, sól i pieprz do smaku. Gotowe!

