Batony śniadaniowe – szybki i zdrowy przepis dla każdego

Śniadanie to podstawowy posiłek dnia – warto więc, by było zdrowe i dostarczało organizmowi energii na cały dzień. Dietetycy polecają śniadania na bazie białka i błonnika, czyli ważnych dla funkcjonowania organizmu składników odżywczych. Nic dziwnego, że popularnym wyborem wielu z nas stały się płatki owsiane. Niekiedy jednak klasyczna owsianka zaczyna nam się... nudzić. Wtedy czas działać – i przygotować owsiane batoniki!

Batony zbożowe z owocami

Przepis: Batony śniadaniowe Zdrowe, domowe batony, które doskonale sprawdzą się na śniadanie lub przekąskę. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Liczba porcji 2 Składniki 2 szklanki płatków owsianych

2 jabłka

50 ml soku owocowego

50 g suszonej żurawiny

50 g suszonych i posiekanych moreli

50 g posiekanych daktyli

4 łyżki pestek dyni

3 łyżki jasnego miodu

3 łyżki pestek słonecznika

1 łyżka sezamu

1 łyżka nasion chia

1 łyżka soku z cytryny Sposób przygotowania Przygotuj składniki do namoczeniaJabłka zetrzyj na tarce o grubych oczkach (nie musisz ich obierać). Wymieszaj w misce z sokiem owocowym, dodaj sok z cytryny, żurawinę, daktyle, morele i płatki owsiane oraz miód. Wymieszaj i odstaw na dwie godziny, aż płatki wchłoną cały płyn. Podpraż pestki i sezamPestki i sezam podpraż na patelni, dodaj do płatków, wymieszaj. Wsyp nasiona chia, ponownie wymieszaj. Na tym etapie możesz spróbować masy. Jeśli nie jest wystarczająco słodka, dodaj więcej miodu. Upiecz masę i pokrój batonyMasę owsianą przełóż do prostokątnej blaszki, uklep, aby masa była równomiernie rozłożona. Piecz około 35 minut w 180 stopniach. Po upieczeniu pokrój, zostawiając w formie. Wyciągnij batony po całkowitym ostudzeniu.

Płatki owsiane – właściwości odżywcze

Pół szklanki suchych płatków owsianych zawiera 51 gramów węglowodanów, 13 gramów białka, 5 gramów tłuszczu i 8 gramów błonnika, ale tylko 303 kalorie. Taka porcja płatków owsianych zawiera również (w procentach zalecanego dziennego spożycia):

Mangan: 191%

Fosfor: 41%

Magnez: 34%

Miedź: 24%

Żelazo: 20%

Cynk: 20%

Kwas foliowy: 11%

Witamina B1 (tiamina): 39%

Witamina B5 (kwas pantotenowy): 10%

Mniejsze ilości wapnia, potasu, witaminy B6 (pirydoksyny) i witaminy B3 (niacyny).

Duża ilość błonnika i białka zawartego w płatkach owsianych sprawia, że po ich zjedzeniu będziesz czuć się pełnym. Dzięki niskiemu indeksowi glikemicznemu płatki nie powodują gwałtownych skoków cukru, przyczyniając się do regulowania jego poziomu we krwi. Rozpuszczalny błonnik zmniejsza wchłanianie cholesterolu do krwiobiegu, zmniejszając ryzyko chorób serca.

Czytaj też:

Jak spożycie owsa wpływa na skórę? To powinna wiedzieć każda fanka pielęgnacjiCzytaj też:

Słodycze bez wyrzutów sumienia. Przepis na ciasteczka owsiane z marchwią