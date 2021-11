Sprawdzony przepis na domowy sos pomidorowy. Pasuje do makaronów, kasz i ryżu

Sos pomidorowy to wszechstronny dodatek do dań. Polecamy przygotować go więcej, bo gwarantujemy, że zniknie błyskawicznie.

Dlaczego warto jeść pomidory?

Pomidory są niskokaloryczne, a przy tym zawierają mnóstwo cennych dla zdrowia składników. To przede wszystkim witaminy A, C, E i K oraz witaminy z grupy B, cynk, magnez, fosfor, fluor, jod, kobalt, miedź, żelazo, potas, wapń i sód. Pomidory regulują ciśnienie krwi, obniżają poziom cholesterolu, mają dobry wpływ na serce, poprawiają wygląd skóry, włosów i paznokci. Do tego wspierają odporność i działają antynowotworo. Są niezastąpione w dietach odchudzających.

Jak przygotować dobry sos pomidorowy?

Takie sosy są podstawą włoskiej, domowej kuchni. Idealnie, jeśli możesz wykorzystać do sosu świeże pomidory. Po sezonie wspieraj się dobrą passatą lub pomidorami z puszki. Możesz jeść makaron czy ryż z samym sosem, ale może on też bazą do całego dania. Możesz go podać z innymi warzywami (sprawdzą się np. brokuły, zieloną fasolkę czy cukinia), pulpetami warzywnymi lub mięsnymi, rybami i owocami morza. Możesz też eksperymentować ze smakiem, dodając więcej czosnku i ulubione przyprawy. Np. papryczkę chili, curry czy tymianek. Jeśli lubisz gładkie sosy, wystarczy, że zmiksujesz go po ugotowaniu. Sos można także zapasteryzować w słoiki.

Przepis: Sos pomidrorowy Sos pomidorowy, który może być dodatkiem do wielu dań. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 50 min. Liczba porcji 8 Składniki 2 kg obranych pomidorów lub 1 l dobrej passaty

2 cebule

1 marchewka

1 łodyga selera

2 ząbki czosnku

garść świeżej bazylii

pół pęczka natki pietruszki

sól, pieprz Sposób przygotowania Przygotuj składnikiCzosnek i cebulę posiekaj, marchew zetrzyj na grubych oczkach. Pokrój drobno seler. Rozgrzej oliwę w rondlu i podsmaż wszystko. Gotuj sosDodaj pokrojone pomidory lub passatę, posiekaną pietruszkę, liście bazylii, sól i pieprz. Gotuj pod przykryciem ok. 45 minut, jeśli robisz sos ze świeżych pomidorów. Jeśli wykorzystujesz passatę, może to być ok. 20 minut.

