Miedź. Pierwiastek, który poprawia odporność i wyzwala kreatywność

W1zMiedź to pierwiastek który dostarczamy do organizmu w śladowych ilościach. Okazuje się jednak, że te niewielkie ilości są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania wielu ważnych narządów.

Odpowiada m.in. za równomierną pracę serca, transportuje tlen do wszystkich komórek ciała, reguluje pracę wątroby czy wpływa na właściwe przesyłanie impulsów nerwowych. Co warto wiedzieć o miedzi i w jakich produktach spożywczych znajduje się ten pierwiastek?

Czym jest miedź?

Miedź to pierwiastek oznaczany skrótem Cu. W organizmie szkodliwy może być zarówno jego niedobór, jak i nadmiar. Dorosłej osobie wystarczy 75-150 mg dziennie, by spełnić zapotrzebowanie na miedź.

Właściwości zdrowotne

Ten mikroelement ma niezwykłe właściwości. Poprawia odporność organizmu, dzięki czemu zwiększa się jego wytrzymałość na wirusy, bakterie i choroby. Zwalcza wolne rodniki, co chroni organizm przed starzeniem i chorobami nowotworowymi.

Transportuje tlen oraz żelazo, przez co poprawia jego wchłanianie. Wystarczy delikatny niedobór miedzi, by pojawiło się ryzyko niedokrwistości. Oprócz tego bierze udział w syntezie białek oraz kolagenu.

Na zdrowe serce

Miedź rewelacyjnie wzmacnia układ sercowo-naczyniowy, chroniąc przed występowaniem chorób takich jak zawały, udary. Udrażnia tętnice oraz naczynia krwionośne, zapobiegając występowaniu zakrzepów i zatorów. Zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób cywilizacyjnych takich jak miażdżyca czy nadciśnienie tętnicze.

Na kreatywność

Pierwiastek bardzo korzystnie wpływa na pracę mózgu. Poprawia pracę komórek, zdolność myślenia w sposób przyczynowo-skutkowy, zdolność zapamiętywania i kojarzenia faktów.

Wzbogacając dietę w produkty bogate w miedź i witaminy z grupy B zapobiegamy występowaniu stanów obniżonego nastroju i depresji. Zbilansowana i zdrowa dieta to zwyczajnie lepsze samopoczucie i nastawienie do życia.

Niedobór pierwiastka

Niewystarczająca ilość mikroelementu w organizmie może być spowodowana problemami z wchłanianiem pierwiastka. Bardzo szybko daje wyraźne objawy – przede wszystkim może przyczynić się do występowania chorób najważniejszych narządów: mózgu, serca, wątroby, nerek. Niedobór miedzi powoduje mniejsze dotlenienie komórek ciała, co przekłada się na funkcjonowanie całego organizmu.

Oprócz tego mogą pojawić się:

niedobory żelaza

niższa odporność organizmu

częste infekcje wirusowe

choroby serca

choroby wątroby

choroby nerek

nadciśnienie tętnicze



problemy z koncentracją

problemy ze snem

biegunki

Nadmiar mikroelementu

Szkodliwy jest również zbyt wysoki poziom miedzi w diecie. Nie występuje on zbyt często, ale jeśli się zdarza, to może spowodować odkładanie nadmiaru miedzi w organach.

Oprócz tego wywołuje zaburzenia pracy serca i wątroby, choroby układu trawiennego, mdłości, biegunki, wymioty.

Normy pierwiastka

Dzienne zapotrzebowania na mikroelement nie są wysokie i wynoszą:

niemowlęta 0,2 mg

dzieci do 6. roku życia 0,3 mg

dzieci do 9. roku życia 0,7 mg

młodzież do 18. roku życia 0,9 mg

dorośli 0,9 mg

kobiety w ciąży 1 mg

W jakich produktach znajduje się pierwiastek?

Miedź najlepiej przyswaja się z produktów zwierzęcych. To dlatego jedna porcja wątróbki może dostarczyć nawet 1000 procent dziennego zapotrzebowania na ten pierwiastek! Najlepiej jest łączyć źródła pochodzenia zwierzęcego ze źródłami roślinnymi i próbować zachować pomiędzy nimi równowagę.

Na szczęście miedź występuje w wieku produktach, które jemy na co dzień:

wątróbce

ostrygach

płatkach owsianych

sezamie

grzybach

drożdżach

pełnoziarnistym pieczywie

kakao

kaszy gryczanej

otrębach

natce pietruszki

bazylii

nasionach słonecznika

