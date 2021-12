Przepis na domowy zakwas z buraków. Jest idealny na wigilijny barszcz

Robisz wigilijny barszcz, kupując gotowce w kartoniku lub torebce? Spróbuj zrobić własny zakwas, a gwarantujemy, że nigdy już nie sięgniesz po gotowe barszczyki. Zrobienie zakwasu nie jest trudne.

Sekrety udanego zakwasu z buraków

Co może nie udać się przy robieniu zakwasu? Zakwas może spleśnieć. Dzieje się tak zwykle wtedy, kiedy składniki zakwasu nie są przykryte wodą. Dlatego tak istotne jest, aby buraki nie pływały po powierzchni. Jeśli masz kłopot z odpowiednio ciasnym ułożeniem ich w słoiku, możesz je docisnąć talerzykiem, dokładnie tak samo, jak przy kiszeniu ogórków w naczyniu z kamionki. Kluczowym składnikiem zakwasu są buraki i czosnek. Zadbaj, aby były z pewnego źródła. Idealnie, jeśli możesz kupić buraki i czosnek z ekologicznych upraw, albo od zaprzyjaźnionego gospodarza. A może masz warzywa z własnego ogródka? Proces fermentacji może przyspieszyć kawałek suchego chleba razowego i wielu kucharzy stosuje ten trick. Ale uwaga: musi to być chleb dobrej jakości, na naturalnym zakwasie. W przeciwnym razie może popsuć smak całego zakwasu z buraków i spowodować, że spleśnieje. Naczynia, w których nastawiasz zakwas, muszą być czyste. Najlepiej je wyparzyć.

Jak przechowywać zakwas z buraków?

Zakwas jest gotowy, kiedy proces fermentacji ustaje i cały płyn robi się klarowny i ma przyjemny, kwaskowy zapach. Taki zakwas można przelać do czystych butelek lub słoików i przechowywać w lodówce do kilku tygodni. Można go wykorzystywać do zrobienia barszczu, ale jest też napojem o zdrowotnych właściwościach. Jak wszystkie kiszonki ma doskonały wpływ na florę bakteryjną układu pokarmowego.

Przepis: Zakwas z buraków na barszcz Zakwas z buraków idealnie nadaje się do zrobienia tradycyjnego barszczu wigilijnego. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 kg buraków

200 g korzenia chrzanu

1 główka czosnku

3 łyżeczki soli

4 liście laurowe

4 kulki ziela angielskiego

3 litry przegotowanej letniej wody

opcjonalnie: kromka suchego chleba razowego Sposób przygotowania Przygotuj składniki na zakwasBuraki dokładnie umyj, obierz i pokrój na mniejsze kawałki (mogą być plastry, mogą być ćwiartki). Czosnek i chrzan obierz. Zrób zakwasBuraki układaj ciasno w naczyniu kamionkowym lub szklanym słoju. Pomiędzy buraki włóż przyprawy, chrzan i czosnek. Zalej letnią wodą tak, aby buraki były przykryte (ale wody nie powinno być za dużo). Możesz docisnąć buraki talerzykiem. Przykryj słoik lub naczynie czystą ściereczką i odstaw w chłodne miejsce (ale nie do lodówki). Zakwas powinien być gotowy po 5-7 dniach. Aby przyspieszyć fermentację, można dodać do zakwasu kromkę suchego, razowego chleba, ale nie jest to konieczne.

