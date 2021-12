Zupa z czosnkiem i imbirem. Prosty przepis na rozgrzewający posiłek

W tym przepisie nie ma nic skomplikowanego. Tak naprawdę potrzebne są trzy składniki: dobry bulion, czosnek i imbir. Taka zupa pomoże budować odporność, ale też będzie wsparciem przy przeziębieniach i infekcjach. Zarówno czosnek, jak i imbir mają sprawdzone działanie antybakteryjne, antywirusowe i wspierające układ odpornościowy. W połączeniu z gorącym bulionem doskonale rozgrzeją.

Jak zrobić dobrą zupę z czosnkiem i imbirem?

Podstawą zupy jest dobry bulion. I tu według uznania możesz wykorzystać rosół drobiowy lub aromatyczny bulion warzywny. Taki rosół czy bulion warto mieć zamrożony w porcjach, bo może być bazą do wielu zdrowych zup. Do zupy możesz dodać mniej lub więcej czosnku i imbiru, niż jest podane w przepisie. Oba te składniki są intensywne i ostre, dlatego warto znaleźć proporcje idealne dla siebie.

Jak podawać zupę z czosnkiem i imbirem?

Zupa nadaje się, aby podać ją jako czysty, aromatyczny bulion do picia. Możesz ją wówczas przecedzić. W tej wersji, aby wspomóc działanie antyprzeziębieniowe, można dodać do bulionu odrobinę kurkumy. Zupę można podać też w talerzu z dodatkiem grzanek i pokrojonego w kostkę twardego, żółtego sera. Do zupy z czosnkiem i imbirem pasują także ziemniaki. Do wersji na bulionie warzywnym możesz też dodać kawałki wędzonego na ciepło łososia. Zupę warto podawać z posiekanymi świeżymi ziołami. Dodadzą smaku i wzbogacą danie o więcej witamin i mikroelementów.

Przepis: Zupa z czosnkiem i imbirem Rozgrzewająca zupa idealna na zimę. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 15 min. Liczba porcji 1 Składniki 1,5 litra bulionu (warzywnego lub drobiowego)

6 ząbków czosnku

pół łyżeczki startego, świeżego imbiru

kolorowy pieprz

opcjonalnie: zielona pietruszka i szczypiorek Sposób przygotowania Zagotuj bulionBulion podgrzej. Czosnek obierz i przeciśnij przez praskę, zetrzyj na drobnych oczkach tarki lub bardzo drobno posiekaj. Dodaj czosnek i imbirDo bulionu dodaj czosnek i starty imbir. Wyłącz gaz i odstaw zupę na kilka minut. Dopraw pieprzem. Podawaj w kubkach do picia lub w miseczkach z grzankami. Możesz posypać zupę posiekaną pietruszką i szczypiorkiem.

