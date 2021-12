Jak zrobić „śledzie” z boczniaków? Ta potrawa zaskoczy nie tylko wegetarian

Boczniaki udające śledzie od kilku lat są hitem na świątecznych stołach wegetarian. Ale z chęcią sięgają po nie także wielbiciele tradycyjnej kuchni. Grzyby smakują wybornie i są idealną przekąską.

Czy boczniaki są zdrowe?

Boczniaki są przede wszystkim niskokaloryczne. Są jednocześnie źródłem białka i błonnika, kwasu foliowego, żelaza, cynku, potasu, fosforu, selenu, witamin C i D, witamin z grupy B. Mogą je bez obaw jeść osoby na dietach ograniczających cholesterol.

Jak zrobić „śledzie” z boczniaków?

Sekretem na rybny smak boczniaków jest ugotowanie ich z dodatkiem glonów (można tu wykorzystać zarówno glony, jak i wakame, ale trzeba pamiętać, że te pierwsze szybko rozpadają się w gotowaniu i część zostanie na grzybach). Dodatkowego smaku nadaje sos sojowy. Kluczem do zrobienia dobrych grzybów jest czas. Boczniaki powinny postać w oleju i przyprawach co najmniej dobę. Tak naprawdę boczniaki z tego przepisu można wykorzystać niemal do każdej potrawy, która ma w składzie śledzie. Sprawdzą się w sałatkach, można je podać ze śmietaną, majonezem. Można też eksperymentować z zalewami. Doskonale będą tu pasowały zalewy korzenne, z dodatkiem rodzynek i cebuli, ale też pomidorowe. Jeśli masz swój ulubiony przepis na śledzie, to tak naprawdę możesz w nim wykorzystać także boczniaki.

Boczniaki do zalewy, zamiast ugotować, można także usmażyć. Wtedy trzeba je najpierw pokroić na mniejsze kawałki. Dopiero usmażone boczniaki zalewa się np. olejem z cebulką czy zalewą korzenną. Do zalewy można włożyć glony, ale... nie jest to konieczne. Glony są dodatkiem dla osób, które koniecznie chcą zyskać charakterystyczny rybny smak. Ale smażone boczniaki z zalewą z cebulką czy zrobioną na słodko i bez glonów smakują wybornie.

Przepis: Boczniaki a'la śledzie „Śledzie” z boczniaków to roślinna alternatywa dla tradycyjnych potraw ze śledzia. Kategoria Przekąska Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 45 min. Czas gotowania 25 min. Liczba porcji 1 Składniki 500 g boczniaków

2 arkusze glonów nori (mogą też być glony wakame)

1,5 l wody

ok. 50 ml sosu sojowego

2 płaskie łyżeczki soli

8 kulek ziela angielskiego

6 listków laurowych

1 łyżka octu

pół łyżeczki cukru

3 cebul

olej (ok. 0,5 l) Sposób przygotowania Zagotuj boczniaki, pokrój cebulęGrzyby zalej wodą, dodaj glony, sos sojowy, sól. Gotuj 20-25 minut. Zostaw do ostudzenia (nie wyjmuj z wywaru). Cebulę pokrój, wymieszaj w misce z odrobiną oleju, octem i cukrem. Zostaw na ok. 20 minut. Przygotuj potrawęBoczniaki wyjmij z wywaru, pokrój na dowolne kawałki, wymieszaj z cebulką i włóż do miski. Możesz dodać kilka kawałków glonów, dodaj liście laurowe, ziele angielskie. Zalej olejem i wstaw do lodówki na co najmniej 24 godziny.

