Jak wykorzystać skórki z cytrusów? Przepis na kandyzowane skórki pomarańczowe

Kandyzowanie skórek cytrusów to sposób na to, aby przechować i wykorzystać tę niezwykle aromatyczną część owoców. Zwykle nie myślimy o tym, ale warto wiedzieć, że skórka pomarańczy jest bogata w witaminy, błonnik i cenne dla organizmu polifenole.

Co to jest kandyzowanie?

Kandyzowanie to nic innego, jak konserwowanie owoców lub ich części poprzez kilkukrotne gotowanie (smażenie) ich w cukrowym syropie. Owoce czy skórki nasączają się syropem i dzięki temu można je przechowywać dłużej. Są wykorzystywane przede wszystkim w cukiernictwie.

Jak zrobić kandyzowane skórki pomarańczy?

Najprostszy przepis to przynajmniej dwukrotne przesmażenie skórek w cukrowym syropie. Ale z przepisem można eksperymentować. Do syropu można dodać laskę wanilii lub przyprawy korzenne (idealnie sprawdzą się cynamon, anyż i goździki). W ten sam sposób można kandyzować także skórkę z cytryny lub mieszać skórki z tych owoców. Skórki można przechowywać na dwa sposoby. Albo wysuszyć, albo przełożyć jeszcze gorące, razem z syropem do słoików.

Do czego wykorzystać kandyzowane skórki pomarańczy?

Kandyzowane skórki pomarańczy można wykorzystać przede wszystkim jako dodatek do ciast i deserów. Doskonale pasują do serników, keksów czy babek. Przechowywane w syropie mogą być wykorzystane jako dodatek do aromatycznej, zimowej herbaty. Wysuszone skórki można przegryzać jako słodką przekąskę. Kawałki skórek można maczać w gorzkiej czekoladzie i tak zostawić do zastygnięcia.

Przepis: Kandyzowane skórki pomarańczy Kandyzowane skórki cytrusów nadają się na przekąskę i są idealnym dodatkiem do deserów. Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 1 godz. Liczba porcji 1 Składniki skórka z ok. 2 kg pomarańczy

0,5 kg cukru

2 szklanki wody

sok z połówki cytryny Sposób przygotowania Obgotuj skórkęSkórki z pomarańczy wrzuć do garnka z zimną wodą. Gotuj na małym ogniu ok. 5 minut. Po tym czasie usuń nożykiem białą część skórki. Pokrój skórkę na paski. Gotuj skórki w cukrzeCukier rozpuść w wodzie, dodaj sok z cytryny. Do gorącego syropu wrzuć pokrojone skórki i gotuj na wolnym ogniu ok. 45 minut (skórki powinny się zeszklić). Odstaw na dobę. Po tym czasie gotuj jeszcze ok. 15 minut. Wysusz skórkiSkórki ułóż pojedynczo na kratce cukierniczej lub blasze wyłożonej papierem do wyschnięcia. Przechowuj w szczelnie zamkniętych pojemnikach.

