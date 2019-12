Goździki – właściwości lecznicze i zastosowanie

Goździki znajdują szerokie zastosowanie nie tylko w kuchni, ale także w medycynie naturalnej oraz kosmetyce. Są to suszone kwiaty goździkowca korzennego, których właściwości lecznicze znane są od wielu wieków. Warto wykorzystać je w celu wspomagania leczenia częstych schorzeń oraz wielu uciążliwych dolegliwości np. bólu zęba.

Właściwości lecznicze goździków

Smak i zapach goździków można kochać albo nienawidzić, jednak warto docenić tę przyprawę ze względu na jej wyjątkowe działanie. Goździki posiadają wiele cennych właściwości leczniczych, które wynikają m.in. z zawartości polifenoli, które są wyjątkowo silnymi antyutleniaczami. Z tego względu napary z goździków polecane są w celu spowolnienia procesów starzenia się organizmu i redukcji wolnych rodników, które mogą stać się przyczyną rozwoju nowotworów. Co więcej, goździki wykazują działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne, antybakteryjne (także w przypadku szczepów bakterii, które są odporne na działanie antybiotyków), przeciwpasożytnicze oraz przeciwgrzybicze. Niektóre źródła podają, że są również skuteczną bronią przeciwko wirusom.

Goździki na ból gardła

Napar z goździków pomaga uśmierzyć ból gardła i działa antybakteryjnie oraz przeciwzapalnie. W celu redukcji nieprzyjemnych dolegliwości, które związane są z infekcją dróg oddechowych, można także rozgryźć i żuć goździki – wówczas efekt znieczulający jest silniejszy niż w przypadku płukania gardła naparem, który przygotowuje się, zalewając rozkruszone goździki gorącą wodą.

Goździki na ból zęba

Goździki pomagają także uśmierzyć ból zęba dzięki swojemu działaniu znieczulającemu. Oczywiście, jest to efekt krótkotrwały, a „kuracja” goździkami może być prowadzona jedynie doraźnie, jednak w nagłej sytuacji warto sięgnąć do natury, która kryje w sobie prawdziwe skarby. Co ważne, rozgryzienie i żucie goździków pomaga uśmierzyć ból zęba, który oporny jest na działanie leków przeciwbólowych (ból spowodowany ropniem okołozębowym), bo oprócz działania znieczulającego zawarty w nich olejek działa także silnie antybakteryjnie i przeciwzapalnie.

Goździki na zapalenie dziąseł

Goździki od wieków stosowane są w celu łagodzenia objawów zapalenia dziąseł. Silne działanie antybakteryjne pomaga uporać się z nieprzyjemnym bólem, pieczeniem i swędzeniem dziąseł. Napar z goździków działa też ściągająco na błony śluzowe i jest pomocy w innych schorzeniach jamy ustnej. Można korzystać z niego w celu redukcji bólu związanego z aftami i leczenia infekcji grzybiczych np. grzybicy języka oraz łagodzenia objawów paradontozy.

Goździki na pasożyty

Ze względu na zawartość eugenolu goździki okazują się także skutecznym wsparciem w leczeniu niektórych zakażeń pasożytniczych np. lambliozy. W starożytności były powszechnie stosowane w celu odkażania organizmu oraz otoczenia i pozbywania się różnych insektów. Warto wiedzieć, że goździki są także doskonałym sposobem na pozbycie się komarów i innych krwiopijców z naszego domu. W tym celu stosuje się olejek goździkowy.

Goździki na ból stawów

Naturalny olejek goździkowy pomaga na ból mięśni i stawów. Można stosować go zarówno do nacierania obolałych miejsc, jak i do masażu. Co więcej, zawarte w nim związki działają korzystnie na skórę i pomagają łagodzić objawy niektórych schorzeń dermatologicznych o podłożu bakteryjnym i grzybiczym. Ważne: olejek goździkowy może uczulać, więc trzeba wcześniej przetestować jego działanie np. na niewielkiej powierzchni skóry w zgięciu łokcia lub po wewnętrznej stronie nadgarstka.

Goździki na nieświeży oddech

Płukanie jamy ustnej naparem z goździków lub ich żucie doskonale redukuje nieświeży oddech i ogranicza rozwój powodujących go bakterii. Warto pamiętać, że nieświeży oddech może być objawem poważnych schorzeń stomatologicznych, schorzeń układu oddechowego i układu pokarmowego, dlatego trzeba zawsze zdiagnozować jego przyczynę.

Co więcej, goździki działają rozgrzewająco i przyśpieszają przemianę materii, dlatego często stosuje się je na odchudzanie, a także mogą wspomagać leczenie kataru – w celu odblokowania nosa można stosować inhalacje parowe z dodatkiem olejku goździkowego.

