Prosty przepis na roślinny twarożek z nerkowców. Idealny na kanapki i do ciast

Twarożek z nerkowców to świetna opcja dla wegan i osób uczulonych na laktozę. Świetnie smakuje i jest zdrowy, dlatego będzie też dobrym dodatkiem na urozmaicenie diety dla każdego.

Czy nerkowce są zdrowe?

Nerkowce są bogate m.in. w witaminy z grupy B i wyróżniają się wysoką zawartością potasu i magnezu. Oprócz tego są źródłem fosforu i cynku. Jedzenie nerkowców poprawia pracę układu nerwowego, wpływa pozytywnie na zdrowe kości, piękne włosy, skórę i paznokcie. Dodatkowo wspiera odporność, prawidłowe funkcjonowanie wzroku, dodaje energii i poprawia nastrój.

Jak zrobić twarożek z nerkowców?

Nerkowce mają delikatny i neutralny smak, dlatego pasują zarówno do dań słodkich, jak i wytrawnych. Aby zrobić twarożek, trzeba koniecznie namoczyć najpierw orzechy: dzięki temu „ser” będzie kremowy. Najlepiej zalać orzechy wodą na noc, a rano przygotować świeży twarożek. Charakterystycznego kwaskowego smaku da mu sok wyciśnięty z cytryny. Twarożek z podstawowego przepisu możesz doprawić według uznania i w zależności od przeznaczenia twarożku: albo wytrawnie, albo na słodko.

Do czego wykorzystać twarożek z nerkowców?

Twarożek z nerkowców można wykorzystywać dokładnie tak, jak tradycyjny twaróg. Doprawiony pieprzem, z dodatkiem ziół, rzodkiewki czy czosnku będzie idealny na kanapki. Ale można go też podać na słodko (wtedy daj odrobinę mniej soli) – wystarczy dodać miód, esencję waniliową albo owoce. Twarożek z nerkowców nadaje się także do wypieków. Można na jego bazie przygotować sernik, albo serową masę do drożdżówek.

250 g nerkowców

sok z 1 cytryny

ok. 1/2 łyżeczki soli Sposób przygotowania Namocz nerkowceOrzechy nerkowca trzeba namoczyć. Najlepiej zalej je wodą na noc, przynajmniej na 6 godzin. Zrób twarożekZlej wodę z nerkowców, dodaj sok z cytryny i sól. Zmiksuj na gładką masę. Podawaj z ulubionymi dodatkami.

