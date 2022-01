Przepis na krem czekoladowy z awokado. Ten zdrowy deser zrobisz w 5 minut

Ten deser posmakuje nawet osobom, które fanami awokado nie są, ponieważ pierwsze skrzypce, jeśli chodzi o smak gra w nim kakao. To doskonały sposób, aby podsunąć także dzieciom zdrowy zamiennik gotowych kremów, które są pełne cukru i niezdrowego tłuszczu.

Dlaczego warto jeść awokado?

Awokado to prawdziwa bomba cennych dla zdrowia składników. Choć jest kaloryczne, to zawiera zdrowe kwasy tłuszczowe, witaminy A, C, E i K oraz witaminy z grupy B. Jest też źródłem potasu i zawiera go więcej, niż banany. Wprowadzenie awokado do codziennej diety pomaga regulować ciśnienie i poziom cholesterolu, wspiera pracę układu nerwowego, wzroku, ale też reguluję pracę jelit. W połączeniu z gorzkim kakao da jeden z najzdrowszych deserów, jaki możemy sobie wyobrazić.

Jak zrobić krem czekoladowy z awokado?

Aby zrobić dobry krem, potrzebne jest dojrzałe, miękkie awokado. Tylko takie da idealną konsystencję i delikatny, kremowy smak. Do posłodzenia kremu można użyć dowolnego syropu, ale też zdrowych zamienników cukru: stewii czy ksylitolu. Aby uzyskać rzadszą konsystencję, wystarczy dodać odrobinę wody lub roślinnego mleka. Do kremu można dorzucać dodatki smakowe – np. skórki z cytryn czy pomarańczy, ekstrakt waniliowy, rum (w wersji dla dorosłych) czy wiórki kokosowe.

Do czego wykorzystać krem czekoladowy z awokado?

Krem można wykorzystać na wiele sposobów. Sam w sobie jest oryginalnym i prostym deserem (można go podać ze świeżymi malinami lub borówkami), ale można nim smarować kanapki, wykorzystać jako krem do przełożenia tortu czy jako nadzienie do naleśników