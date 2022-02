Fit sałatka z ciecierzycą. Sycąca i łatwa w przygotowaniu

Ciecierzyca, potocznie zwana cieciorką, pochodzi z Azji. Jest rośliną strączkową, z grupy bobowatych, jak fasola, groch, soja i soczewica. Stanowi cenne źródło błonnika pokarmowego, nienasyconych kwasów tłuszczowych, witamin (witaminy A, C, E, witamin z grupy B), składników mineralnych (żelaza, miedzi, manganu, cynku, fosforu, wapnia, magnezu i potasu) oraz antyoksydantów. Chociaż znana jest od dawien dawna, to wciąż jednak, jak twierdzą dietetycy, za rzadko pojawia się na naszych talerzach.

Dlaczego powinniśmy włączyć ciecierzycę do codziennego jadłospisu?

Ciecierzyca jest doskonałym źródłem białka roślinnego, jest więc odpowiednim wyborem dla tych, którzy nie jedzą produktów zwierzęcych

Jest niskokaloryczna – zawiera 46 kalorii na porcję (ok. 28 gramów)

Błonnik z ciecierzycy pomaga zmniejszyć poziom trójglicerydów i poziomu „złego” cholesterolu

Jest źródłem saponin, które są związkami roślinnymi, które mogą pomóc w zapobieganiu rozwojowi niektórych nowotworów

Ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu pomaga kontrolować poziom cukru we krwi



Hamuje apetyt

Eliminuje zaparcia i poprawia trawienie

Jak przyrządzać ciecierzycę?

Ciecierzyca to roślina o wszechstronnym zastosowaniu. Można ją jeść zarówno na zimno, jak i gorąco. Może być gotowana, smażona, duszona czy też pieczona. Świetnie sprawdza się jako składnik gulaszu, kotletów warzywnych (np. falafeli), zup, pasztetów, farszu do pierogów, pasty czy sałatki. Najsłynniejszą potrawą przyrządzaną z ciecierzycy jest hummus, czyli rodzaj pasty. My polecamy dziś sałatkę z ciecierzycy z dodatkiem świeżych warzyw.

Przepis: Fit sałatka z ciecierzycy Fit sałatka z ciecierzycy, zielonej sałaty, pomidorków koktajlowych Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 1 główka lodowej sałaty

1/2 czerwonej papryki

1/2 pęczka rzodkiewki

1 mały ogórek

20 dag pomidorków koktajlowych

40 gramów ciecierzycy ze słoika

3 łyżki oliwy

1 łyżeczka soku z cytryny

papryka słodka mielona do smaku

zioła prowansalskie

bazylia Sposób przygotowania Przygotuj ciecierzycęOdsączoną ciecierzycę mieszamy z 1 łyżką oliwy i przyprawami (słodką mieloną papryką i ziołami prowansalskimi). Tak przyprawioną ciecierzycę nakładamy na blaszkę wyłożoną wcześniej papierem do pieczenia. Pieczemy w temperaturze 220 stopni przez około 30 minut, aż będzie chrupiąca, od czasu do czasu mieszamy. Upieczoną odstawiamy do ostygnięcia. Przygotowanie warzywWszystkie warzywa myjemy i kroimy. Doprawienie sałatkiOliwę i sok cytryny wraz z ziołami (łyżeczką ziół prowansalskich i łyżeczką bazylii) mieszamy i dodajemy do pokrojonych warzyw, dodajemy ciecierzycę i znów mieszamy. Dekorujemy listkami świeżej bazylii i gotowe!

Czytaj też:

Ciecierzyca na raka - czy leczenie raka ciecierzycą i pietruszką jest skuteczne?