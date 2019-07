Krwawią ci dziąsła? Masz suchą skórę? Możesz mieć niedobór ważnej witaminy

Na twojej skórze łatwo powstają siniaki

Niedobór witaminy C powoduje osłabienie naczyń włosowatych, co powoduje rozerwanie naczyń krwionośnych. W dodatku nedobór witaminy C może spowolnić proces gojenia się ran.



Sucha i swędząca skóra

Jeśli twoja skóra zaczerwieni się, jest szorstka i sucha w dotyku, twoje ciało może nie dostawać wystarczającej ilości witaminy C. Jedną z kluczowych funkcji witaminy C jest zapewnianie ochrony antyoksydacyjnej w celu zwalczania uszkodzeń wywołanych promieniowaniem UV i stymulowania syntezy kolagenu.



Często masz krwawienia z nosa

Regularne przyjmowanie witaminy C pomaga utrzymać elastyczność naczyń włosowatych (małych naczyń krwionośnych). Dzieje się to za pomocą kolagenu, który utrzymuje zdrowie tkanki łącznej. Ponieważ nos ma wiele z tych małych naczyń krwionośnych, zbyt niskie spożycie witaminy C może spowodować osłabienie i rozerwanie naczyń włosowatych.



Twoje włosy są suche i łamliwe

Kiedy organizm wchłania witaminę C, najpierw trafia do ważnych narządów i tkanek, zanim trafi do włosów. Wolne rodniki powodują stres oksydacyjny, który uszkadza struktury komórkowe, co może sprzyjać uszkodzeniom włosów. Ponadto witamina C zwiększa wchłanianie żelaza, które jest niezbędne dla prawidłowego natlenowania krwi.



Twoje dziąsła są nabrzmiałe i krwawiące

Niedobór witaminy C powoduje szkorbut i zapalenie przyzębia. Zaniepokoić powinno więc krwawienie dziąseł. Mogą być też tkliwe i obrzęknięte. Witamina C odgrywa istotną rolę we wzmacnianiu tkanki nabłonkowej. Na dziąsłach ten rodzaj tkanki działa jak tarcza ochronna przed bakteriami, które mogą powodować choroby zębów. Niski poziom witaminy C jest związany z zapaleniem przyzębia, które może powodować uszkodzenie dziąseł lub infekcję, a w poważniejszych przypadkach prowadzi do utraty zębów.Czytaj także:

