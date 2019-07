Olej sezamowy – dlaczego warto go stosować? Poznaj 5 faktów

5. Chroni przed szkodliwym działaniem promieni UV

Niektóre badania pokazują, że olej sezamowy może chronić przed uszkodzeniami skóry spowodowanymi działaniem promieni UV. Ten efekt można prawdopodobnie zawdzięczać wysokiej zawartości antyoksydantów w oleju sezamowym. Olej ten jest odporny aż na 30 procent promieniowania UV, które do nas dociera, podczas gdy wiele innych olejów, takich jak olej kokosowy czy oliwa z oliwek mogą być pomocne maksymalnie w 20 procentach w tym zakresie. Niektóre źródła podają, że olej sezamowy może być dobrym naturalnym filtrem przeciwsłonecznym, ponieważ ma naturalny SPF. Jednak badania nad jego skutecznością w zakresie ochrony przed silnym promieniowaniem słonecznym nie są dostatecznie potwierdzone.



4. Pomaga kontrolować poziom cukru we krwi

Olej sezamowy może wspomagać regulację poziomu cukru we krwi, co jest szczególnie ważne dla osób chorych na cukrzycę. Jedno z badań na szczurach wykazało, że przedstawiciele tego gatunku chore na cukrzycę, kiedy ich dieta w 6 procentach składała się z oleju sezamowego już w ciągu 42 dni mogły cieszyć się znacznym zmniejszeniem poziomu cukru we krwi w porównaniu ze szczurami, które nie były karmione olejem. Olej sezamowy może nawet odgrywać rolę w długoterminowej regulacji poziomu cukru we krwi. W badaniu z udziałem 46 osób dorosłych z cukrzycą typu 2 dowiedziono, że spożywanie oleju sezamowego przez 90 dni znacznie zmniejsza stężenie cukru we krwi na czczo i hemoglobiny A1c (HbA1c) w porównaniu z grupą, która otrzymywała produkt placebo.



3. Jest dobry dla twojego serca

Wyniki badań pokazują, że dieta bogata w tłuszcze nienasycone jest dobra dla zdrowia serca. Olej sezamowy zawiera 82 procent nienasyconych kwasów tłuszczowych. W szczególności jest bogaty w kwasy tłuszczowe omega-6. Są one niezbędne w diecie i odgrywają ważną rolę w zapobieganiu chorobom serca. Badania na szczurach wykazały, że olej sezamowy może pomóc w zapobieganiu chorobom serca, a nawet spowolnić rozwój blaszki miażdżycowej w tętnicach. Faktycznie może obniżyć poziom cholesterolu, gdy jest używany zamiast tłuszczów o wysokiej zawartości nasyconych kwasów. Badanie z udziałem 48 dorosłych osób wykazało, że osoby spożywające 4 łyżki stołowe oleju sezamowego dziennie doznały większej redukcji poziomu cholesterolu LDL i trójglicerydów w porównaniu z tymi, które spożywały oliwę z oliwek.



2. Ma silne właściwości przeciwzapalne

Przewlekłe stany zapalne mogą w ogólnej perspektywie być szkodliwe i prowadzić do chorób, dlatego ważne jest, aby ograniczyć je w jak największym stopniu. Medycyna tajska od dawna stosuje olej sezamowy ze względu na jego właściwości przeciwzapalne, wykorzystując go do leczenia zapalenia stawów, bólu zębów i zadrapań. Niedawno badania na zwierzętach wykazały, że olej sezamowy może zmniejszyć stan zapalny, co może być jedną z jego głównych zalet w kwestiach zdrowotnych. Inne badania wykazały, że olej sezamowy zmniejsza markery stanu zapalnego, takie jak wytwarzanie tlenku azotu. Jednak, aby to w pełni potwierdzić, potrzebne są dalsze badania na ludziach.



1. Jest bogaty w przeciwutleniacze

Olej sezamowy zawiera sezamol i sezaminol, dwa przeciwutleniacze, które wywierają pewien wpływ na ludzkie zdrowie. Przeciwutleniacze są to substancje pomocne w zmniejszaniu uszkodzeń komórek powodowanych przez wolne rodniki. Nagromadzenie wolnych rodników w komórkach może prowadzić do rozwoju stanów zapalnych i chorób. Badania na szczurach wykazały, że przyjmowanie suplementów oleju sezamowego chroni przed uszkodzeniem komórek serca. Aktywność przeciwutleniająca wzrosła u szczurów, które otrzymywały około 5 lub 10 ml na kg masy ciała dziennie. Olej sezamowy może mieć podobne działanie, gdy jest stosowany miejscowo. Jedno z badań na szczurach wykazało, że może zmniejszyć uszkodzenie komórek poprzez inhibicję związków, takich jak oksydaza ksantynowa i tlenek azotu, które wytwarzają wolne rodniki.Czytaj także:

