Kluczowy składnik odżywczy, którego prawdopodobnie masz niedobór

Cholina jest niezbędnym składnikiem odżywczym występującym w wielu produktach spożywczych. Mózg i układ nerwowy wykorzystują go do regulacji funkcji, które obejmują pamięć, nastrój i kontrolę mięśni. Cholina jest również potrzebna do tworzenia błon otaczających komórki twojego ciała. Chociaż ciało produkuje cholinę w wątrobie, większość potrzebnej jej choliny pochodzi z pożywienia, po które sięgamy. Na jej niedobór najbardziej narażeni są więc weganie, którzy eliminują produkty odzwierzęce z diety.

Zapotrzebowanie na cholinę

Jedno duże jajko może zapewnić 25 procent dziennego zapotrzebowania kobiety na cholinę i ponad połowę choliny potrzebnej dzieciom w wieku od 4 do 8 lat. Składnik ten jest także niezwykle istotny w przypadku kobiet ciężarnych, ponieważ bierze udział w rozwoju mózgu i rdzenia kręgowego. Niedobory mogą mieć wpływ na rozwój poznawczy dzieci po ich urodzeniu. Istnieje obawa, że ​​niedostarczenie kluczowych składników odżywczych, takich jak cholina, w tym krytycznym okresie rozwoju mózgu może spowodować dożywotni deficyt funkcji mózgupomimo późniejszego uzupełniania się składników odżywczych.

Cholina chroni przed związanym z wiekiem pogorszeniem funkcji poznawczych. Wystarczająca ilość choliny w mózgu zachowa neurony, rozmiar mózgu i sieci neuronowe, aby zapobiec utracie pamięci. Jednym z powodów jest to, że cholina jest prekursorem źródła neuroprzekaźnika acetylocholiny. Ten neuroprzekaźnik odpowiada za utrzymanie neuronów w niektórych sieciach neuronowych mózgu.

Wszystkiemu winny strach przed złych cholesterolem?

Naukowcy podejrzewają, że powszechny niedobór choliny może wynikać z lęku przed złym cholesterolem, na co w latach 70. kładła nacisk American Heart Association. Ta rada drastycznie zmniejszyła spożycie choliny, ponieważ pokarmy, których ludzie unikali, aby obniżyć poziom cholesterolu, były również najlepszymi źródłami tego kluczowego składnika odżywczego: jaja, nabiał i mięso. Dzisiaj naukowcy próbują wymazać zły PR jajek. Jajka, obok zdrowego mięsa i niektórych produktów mlecznych, nie są już postrzegane jako zwiastun gwałtownego wzrostu cholesterolu.

Cholina nie jest powszechnym składnikiem większości preparatów witamin dla niemowląt, chociaż jest składnikiem niektórych witamin pediatrycznych i prenatalnych.

